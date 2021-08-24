蜘蛛俠不戰無歸｜奇異博士誤啟多元宇宙　網民數到有5大反派現身

Marvel超級英雄片由7月起一套緊接一套上映，先有《黑寡婦》、再有《尚氣》、《永恆族》等大片，《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）更會在12月17日美國上映，香港同樣會在12月上映。

《蜘蛛俠：不戰無歸》昨日（24/8）流出首條預告，反應極快的Marvel Studios即時在今早發放出一模一樣的片段，不過就是高清版本。



Marvel Studios今早釋出最新《蜘蛛俠：不戰無歸》預告。（影片擷圖）

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據知《蜘蛛俠：不戰無歸》的預告採用了正片的首30分鐘劇情來剪輯，跟《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的做法相同。預告可以見到由湯賀蘭（Tom Holland）跟MJ躺在屋頂聊天，講到現在全世界都知道蜘蛛俠就是Peter Parker，而且他的同學都知道，在他返回學校時都被同學們用電話影住。

湯賀蘭都有叫大家去睇預告。（影片擷圖）

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加上上集蜘蛛俠被誣蔑殺死了「神秘客」，今次警方都有將他扣上手銬帶返警局問話，愛人MJ以及好友Nic都有陪伴身旁。及後都有講到蜘蛛俠找來由班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）飾演的奇異博士幫忙，最終決定要令整個世界的人都忘記了「蜘蛛俠就是Peter Parker」，但就在過程中因為蜘蛛俠不停跟奇異博士說話，似乎令到咒語有所變質，從而爆出多元宇宙。

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另外，預告最尾曾在2004年上映的《蜘蛛俠2》（Spider-Man 2）中，飾演反派八爪魚博士的Alfred Molina正式現身，除了有他標誌性的機械臂外，他更講到：「Hello，Peter」。還有兩名反派雖然未正式現身但都有見到他們的蹤影，「電魔」Jamie Foxx的黃色閃電以及「綠魔」的炸彈等等。

點擊睇5位反派現身：