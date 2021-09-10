蜘蛛俠不戰無歸｜再有絕密片場影片流出　證實安德魯加菲有份參演

Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）》（蜘蛛人：無家日/蜘蛛俠：不戰無歸）上月發布首條預告片，隨即打破預告觀看次數，近日第二代蜘蛛俠安德魯加菲（Andrew Garfield）昨日（10/9）明明再次否認了「三代蜘蛛俠同堂」一事，但今日似乎又有新進展。



《蜘蛛俠：不戰無歸》早前發布最新預告。（截圖）

事實上安德魯加菲這一年內已多次否認回歸出演《蜘蛛俠：不戰無歸》，他最近一次就講到：「我能了解觀眾很期待三代蜘蛛俠一同現身，就連我自己也同樣，會不禁去想像那個畫面的發生，但最重要的是我並未有參與在內，同時也知道不能說『我不知道』這樣交代得不清不楚的回答，不管我怎樣回應似乎都不太適合，不是讓人失望就是令大家太興奮。」

二代蜘蛛俠安德魯加菲（Andrew Garfield）。（電影劇照）

但今日（10/9）網上流傳有關《蜘蛛俠：不戰無歸》的片場影片，影片流出者是似乎針對安德魯加菲的回應而作出反擊，是關流出的片場影片中拍到身穿蜘蛛俠戰衣的安德魯加菲，有網民根據他的口型猜測他的台詞為：「So there is no way back?（所以裡是《不戰無歸》？）」然而該些畫面被發現後已被迅速撤走，不過還是被網民保存下來共享，網民對於安德魯加菲的現身又重燃希望了！

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