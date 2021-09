蜘蛛俠不戰無歸｜再有絕密片場影片流出　證實安德魯加菲有份參演

Marvel超級英雄片《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)》(蜘蛛人:無家日/蜘蛛俠:不戰無歸)上月發布首條預告片,隨即打破預告觀看次數,近日第二代蜘蛛俠安德魯加菲(Andrew Garfield)昨日(10/9)明明再次否認了「三代蜘蛛俠同堂」一事,但今日似乎又有新進展。



《蜘蛛俠:不戰無歸》早前發布最新預告。(截圖)

事實上安德魯加菲這一年內已多次否認回歸出演《蜘蛛俠:不戰無歸》,他最近一次就講到:「我能了解觀眾很期待三代蜘蛛俠一同現身,就連我自己也同樣,會不禁去想像那個畫面的發生,但最重要的是我並未有參與在內,同時也知道不能說『我不知道』這樣交代得不清不楚的回答,不管我怎樣回應似乎都不太適合,不是讓人失望就是令大家太興奮。」

二代蜘蛛俠安德魯加菲(Andrew Garfield)。(電影劇照)

但今日(10/9)網上流傳有關《蜘蛛俠:不戰無歸》的片場影片,影片流出者是似乎針對安德魯加菲的回應而作出反擊,是關流出的片場影片中拍到身穿蜘蛛俠戰衣的安德魯加菲,有網民根據他的口型猜測他的台詞為:「So there is no way back?(所以裡是《不戰無歸》?)」然而該些畫面被發現後已被迅速撤走,不過還是被網民保存下來共享,網民對於安德魯加菲的現身又重燃希望了!

點擊即睇安德魯加菲現身: