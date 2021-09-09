【22世紀殺人網絡4】首預告分析　隱藏名著元素重現三部曲場面

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）及Carrie-Anne Moss主演的《22世紀殺人網絡》（The Matrix）系列三部曲原本在2003年已經完結，然而華納兄弟在2019年8月突然宣布將會籌備第四集，並由姐姐Lana Wachowski回歸執導。官方在昨日（9月8日）公開了先導預告，並邀影迷到官方網站選擇紅色或藍色藥丸，從而觀看多達18萬條預告。在約18年後，第四集《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections）的完整版預告終於在今日（9月9日）出爐。



完整版預告終於在今日（9月9日）出爐。（《22世紀殺人網絡 復活次元》預告擷圖）

失去三部曲記憶？

《22世紀殺人網絡 復活次元》完整版預告長近3分鐘，一開始見到奇洛李維斯飾演的湯武／Neo與Neil Patrick Harris飾演的治療師聊天，前者當時向後者表示「我做了很多夢，但不僅僅是夢」。之後閃過他的回憶，然而從預告來看，湯武與飾演女主角Trinity的Carrie-Anne Moss一樣，都似乎失去了當時在三部曲的回憶，而Trinity也問湯武「我們見過？」

Carrie-Anne Moss飾演女主角Trinity。（《22世紀殺人網絡 復活次元》預告擷圖）

紅藍藥丸選擇

有趣的是，從預告來看，Neo正在服食藍色藥丸。相信有觀看《22世紀殺人網絡》系列的影迷都知道，當時Morpheus向Neo提供了紅色藥丸及藍色藥丸選擇，而前者代表不確定的未來，但它可以使他擺脫母體產生的虛擬現實的奴役控制，從而讓他進入現實世界，然而生活在現實世界則非常困難；至於後者代表美麗的監獄，它將回到無知，在母體的模擬現實中生活在舒適的夢境中。最後大家都知道，當時Neo選擇了紅色藥丸。

奇洛李維斯飾演湯武。（《22世紀殺人網絡 復活次元》預告擷圖）

然而有《22世紀殺人網絡》粉絲表示未能見到飾演Morpheus的Laurence Fishburne登場非常失望，可是由《水行俠》（Aquaman）男星Yahya Abdul-Mateen II的造型十足年輕版Morpheus，算是另外一種安慰。點擊下圖即睇《22世紀殺人網絡 復活次元》完整版預告，不難發現有不少三部曲的經典場面重現！！！

二人跳起硬拼，你總有點印象。（《22世紀殺人網絡復活次元》影片截圖）

這幕一個打一百個，係咪似曾相識。（《22世紀殺人網絡復活次元》影片截圖）

當年一打一百畫面，去到星爺的《功夫》都有重現一次。（《Ｍatrix》影片截圖）

Yahya Abdul-Mateen II的造型十足年輕版Morpheus。（《22世紀殺人網絡 復活次元》預告擷圖）

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兒童讀物動物暗示

除此之外，《22世紀殺人網絡 復活次元》預告再次與愛麗絲的兒童文學作品有關聯，粉絲在今次預告可以見到《愛麗絲鏡中奇遇》（Alice Through the Looking-Glass），這作品涉及許多關於鏡子的主題，如對稱及時間逆轉等，這是否暗示第四集《22世紀殺人網絡 復活次元》將有時間逆轉的設定呢？點擊下圖即睇《22世紀殺人網絡 復活次元》與《愛麗絲鏡中奇遇》的關連！！！