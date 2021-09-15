怒火｜票房直逼2500萬內地破12億　陳家樂感謝陳木勝導演帶佢出身

電影《怒火》由陳木勝（Benny）執導及監製，甄子丹身兼監製、動作導演及領銜主演，謝霆鋒領銜主演，《怒火》成為本年度開畫票房最高香港電影，現時票房已直逼2500萬大關，在內地叫好叫座亦連續28日橫掃票房冠軍，目前累積票房12億人民幣，接連入圍法國詭奇電影節、蘇黎世電影節、蒙特利爾奇幻電影節及紐約亞洲電影節，口碑轟傳海外！



陳家樂直言睇戲睇到眼濕濕。（官方提供）

霸氣登場帶來驚喜 家樂感謝導演神來之筆

陳家樂在戲中壓軸登場，更以上司身分呼喝甄子丹，展示罕見的霸氣，他笑言：「我收到很多觀眾反應，大家都說想不到我會演繹這類角色，所以我要再一次多謝陳木勝導演，他安排我作特別客串，埋位前給了很多意見，本來我只是在喝那杯凍飲，導演即場建議，不如我咬住條飲管，會更加入型入格，又不斷鼓勵我要放膽些，不要害怕甄子丹，因為角色的氣場要壓住他！」

而陳家樂首部作品正是陳木勝執導的《保持通話》，多年後再合作《怒火》，他視為一次難能可貴的緣份：「最初導演想找我演另一個戲分較多的角色，無奈撞期未能演出，當時覺得好遺憾，我一直認定是導演帶我出身的，當年參演《保持通話》，原定我只得一場戲，聊天後頗見投契，導演認為我可以勝任演大S（徐熙媛）的弟弟，人生第一次演戲，就能夠在參與這麼一部大製作，還可與影帝劉燁對戲，真是非常感激導演！多年來未有合作，當《怒火》拍到尾聲，導演又再問，我能否客串一場戲，當然是樂意之至！」

楊天宇進行地獄式特訓。（官方提供）

在《怒火》有突出表現的楊天宇（Angus），最近正為首次擔正的新片《裡應外合》，進行地獄式特訓，並需配合特定的飲食餐單，現場看來已初見fit到漏的鋼條身形，Angus謙言仍要繼續努力：「每日各自有不同目標需要達到，期望開機時可以練到似模似樣！」拼勁十足的Angus，曾不慎擦傷手部，經過簡單治理後，立即重新投入訓練：「幸好傷勢沒有影響進度，可以繼續進行原先計劃的操練。」

袁富華在戲中要被人打。（官方提供）

袁富華表示：「雖然我的角色要被人打，頸項更要纏上炸彈，一直跪著，但出來效果真的好好，這個要歸功於《怒火》台前幕後的認真態度，最重要多謝陳木勝導演，希望《怒火》繼續衝衝衝，票房一直衝上去！」