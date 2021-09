《尚氣》劉思慕粉碎同性戀傳聞　韓裔長腿靚女友身兼演員編劇多職

Marvel超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)男主角劉思慕,因早前po出與3位男士一同赤裸上身躺在梳化上的照片,及後就被指他是同性戀,不過近日外媒就爆出劉思慕其實有位拍拖4年的女朋友!



《尚氣》男主角曾被懷疑是同性戀。(劇照)

據知跟劉思慕拍拖的女生名叫Tina Jung是位韓裔演員,同樣定居於加拿大,曾拍攝過劇集《金裝律師》、《Good Witch》以及《Heart of the Holidays》,她更於2016年跟劉思慕在《美女與野獸》(Beauty and the Beast)以及《金氏便利店》(Kim’s Convenience)等劇集中合作過,因而猜測兩人最早相識於2016年並開始拍拖。

正是這張令人無限幻視的照片。(劉思慕IG)

劉思慕跟Tina Jung的合照。(網上圖片)

據知Tina Jung身兼演員、編劇以及監製多職,樣貌身才也相當不錯!

點擊即睇更多Tina Jung靚相: