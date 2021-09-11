《尚氣》劉思慕粉碎同性戀傳聞　韓裔長腿靚女友身兼演員編劇多職

Marvel超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）男主角劉思慕，因早前po出與3位男士一同赤裸上身躺在梳化上的照片，及後就被指他是同性戀，不過近日外媒就爆出劉思慕其實有位拍拖4年的女朋友！
據知跟劉思慕拍拖的女生名叫Tina Jung是位韓裔演員，同樣定居於加拿大，曾拍攝過劇集《金裝律師》、《Good Witch》以及《Heart of the Holidays》，她更於2016年跟劉思慕在《美女與野獸》（Beauty and the Beast）以及《金氏便利店》（Kim’s Convenience）等劇集中合作過，因而猜測兩人最早相識於2016年並開始拍拖。
據知Tina Jung身兼演員、編劇以及監製多職，樣貌身才也相當不錯！
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