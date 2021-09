911恐襲事件對荷里活影響深遠　盤點8套要急修改或叫停電影

20年前發生的「911」事年,至今仍然令人為之一震,2001年9月11日在美國發生了一宗全球關注的恐怖襲擊事件,被騎劫的飛機撞向了象徵美國命脈的世貿中心以及五角大樓,事件造成約3000人受傷,為有史以來美國遭到的規模最大的襲擊。



「911」事年20周年。(Getty Images)

「911」當時四架被劫持的飛機撞向了世貿中心,當時首架飛機撞毀了大樓的第93層至第99層,導致了數百人死亡;後來再有第2架飛機撞向世貿中心南塔,撞毀了大樓的第77層到85層;第3架飛機撞向了五角大樓,而世貿中心南塔在短短11秒內便完全倒塌了,而「911」襲擊事件的衝擊亦持續至今。

因此「911」事件對荷里活電影的製作都有相對性的影響,部分作品需要延遲公映、修改内容、甚至取消某些項目的拍攝,以免令生還者或是家屬們有不良感受。

2002年發行的《蜘蛛侠》的眼罩中,原先有世貿中心的倒影鏡頭。(電影海報)

相信最廣為人知的便是2002年發行的《蜘蛛侠》,先導預告和海報被緊急撤回,抹走了將罪犯困在世貿中心的蜘蛛網、蜘蛛俠眼罩中世貿中心的倒影鏡頭、以及在正片中刪走了涉及世貿中心的鏡頭,增加蜘蛛俠與綠魔在橋上對抗時,得到民眾支援的場景「You mess with one of us, you mess with all of us」,以及蜘蛛俠最終爬上旗杆的鏡頭。

點擊睇更多受影響電影: