《尚氣》妹妹張夢兒閃婚動作指導　「和你一起像活在迪士尼一樣」

Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）自上映以來人氣不俗，戲中除了飾演尚氣的劉思慕在戲中大曬武打實力外，飾演他妹妹的「徐夏靈」的張夢兒同樣打得！她除了透過《尚氣》跟陳法拉和劉思慕成為好友外，更尋覓了需要自己的愛情！



張夢兒飾演的徐夏靈是位獨立、自主的女性。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

早前爆出《蜘蛛俠》主演湯賀蘭（Tom Holland）以及Zendaya的戀情，原來今次拍攝《尚氣》期間都撮合了一對情侶，主人翁正是張夢兒以及《尚氣》的動作設計 Yung Lee！

張夢兒和Yung Lee在拍攝《尚氣》期間撻着，兩人隨即閃婚。（張夢兒IG）

張夢兒和Yung Lee在拍攝《尚氣》期間撻着，最令人震驚的是兩人極快便閃婚，張夢兒於今年5月18日在IG上傳一連串的照片，兩人穿上簡約的禮服和白色紗裙，張夢兒頭戴黃白花圈，並寫下「我們結婚了！Yung是我最好的朋友、寶藏、是我見過最美的人，和你一起的生活就像活在迪士尼裡一樣，簡單的快樂以及滿滿的刺激和冒險。」她在文未加上了「5.10♥」，相信兩人是在5月10結婚，18日才正式對外宣布。

看到兩人的互動可見相當sweet！（張夢兒IG）

張夢兒更講到兩人沒有求婚、戒指、婚禮，當我們擁有對方時為何還需要這些東西呢？雖然家人們未能和我們一同慶祝，但我們仍然感受到他們的愛。現場則有數位朋友跟他們一起慶祝，張夢兒拋花球時更有4位朋友畀心機地搶，場面十分搞笑。

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