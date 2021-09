《尚氣》妹妹張夢兒閃婚動作指導　「和你一起像活在迪士尼一樣」

Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)自上映以來人氣不俗,戲中除了飾演尚氣的劉思慕在戲中大曬武打實力外,飾演他妹妹的「徐夏靈」的張夢兒同樣打得!她除了透過《尚氣》跟陳法拉和劉思慕成為好友外,更尋覓了需要自己的愛情!



張夢兒飾演的徐夏靈是位獨立、自主的女性。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

早前爆出《蜘蛛俠》主演湯賀蘭(Tom Holland)以及Zendaya的戀情,原來今次拍攝《尚氣》期間都撮合了一對情侶,主人翁正是張夢兒以及《尚氣》的動作設計 Yung Lee!

張夢兒和Yung Lee在拍攝《尚氣》期間撻着,兩人隨即閃婚。(張夢兒IG)

張夢兒和Yung Lee在拍攝《尚氣》期間撻着,最令人震驚的是兩人極快便閃婚,張夢兒於今年5月18日在IG上傳一連串的照片,兩人穿上簡約的禮服和白色紗裙,張夢兒頭戴黃白花圈,並寫下「我們結婚了!Yung是我最好的朋友、寶藏、是我見過最美的人,和你一起的生活就像活在迪士尼裡一樣,簡單的快樂以及滿滿的刺激和冒險。」她在文未加上了「5.10♥」,相信兩人是在5月10結婚,18日才正式對外宣布。

看到兩人的互動可見相當sweet!(張夢兒IG)

張夢兒更講到兩人沒有求婚、戒指、婚禮,當我們擁有對方時為何還需要這些東西呢?雖然家人們未能和我們一同慶祝,但我們仍然感受到他們的愛。現場則有數位朋友跟他們一起慶祝,張夢兒拋花球時更有4位朋友畀心機地搶,場面十分搞笑。

