《尚氣》陳法拉公開太極教練真身　樣貌超可愛︰打得優雅又有勁

Marvel超級英雄片《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）由香港影帝梁朝偉、陳法拉、劉思慕、Awkwafina、張夢兒、楊紫瓊以及元華等人主演。今早（14/9）陳法拉再次為影迷介紹到她拍攝《尚氣》時的太極師傅。
今早陳法拉在限時動態轉發一條影片，並標記了一位名叫辛靜靜，花名叫做JJ的女生，寫下︰「她是我在《尚氣》中的太極教練。」雖然影片不足一分鐘，但足以看得出她的功架，而且打得相當流暢，徒弟陳法拉都大讚：「非常優雅兼打得有勁！」
雖然網上沒太多辛靜靜的資訊，不過看到她的IG post就會知道她是相當好動，又會滑雪、游水更會跳降落傘，更重要的是她樣子甜美，都有人留言大讚她好可愛。而網上亦有她在2016年，代表天津體院參加全國武術套路冠軍賽的片段。
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