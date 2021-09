《尚氣》陳法拉公開太極教練真身　樣貌超可愛︰打得優雅又有勁

Marvel超級英雄片《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)由香港影帝梁朝偉、陳法拉、劉思慕、Awkwafina、張夢兒、楊紫瓊以及元華等人主演。今早(14/9)陳法拉再次為影迷介紹到她拍攝《尚氣》時的太極師傅。



陳法拉近日止傳一張《尚氣》的幕後花絮照。(陳法拉IG)

今早陳法拉在限時動態轉發一條影片,並標記了一位名叫辛靜靜,花名叫做JJ的女生,寫下︰「她是我在《尚氣》中的太極教練。」雖然影片不足一分鐘,但足以看得出她的功架,而且打得相當流暢,徒弟陳法拉都大讚:「非常優雅兼打得有勁!」

辛靜靜在《尚氣》中教導陳法拉打太極。(影片擷圖)

雖然網上沒太多辛靜靜的資訊,不過看到她的IG post就會知道她是相當好動,又會滑雪、游水更會跳降落傘,更重要的是她樣子甜美,都有人留言大讚她好可愛。而網上亦有她在2016年,代表天津體院參加全國武術套路冠軍賽的片段。

辛靜靜跟拍檔參加雙人賽。(影片截圖)

