【沙丘瀚戰】歷代男主角命運大不同　查洛美勢成巨星

由導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）執導的年度大片《沙丘瀚戰》（Dune），是改編自已故美國科幻小說家赫伯特（Frank Herbert）在1965年出版的同名小說《Dune》。然而在此新版本前，許多影迷都知道美國著名導演David Lynch在37年前，都曾找來英國女星Francesca Annis、美國男星Leonardo Cimino及英國電影學院獎最佳男配角獎得主Brad Dourif等主演《星際奇兵》（Dune）。除了這兩個為人熟悉的版本外，本應還有第三次改編，可惜因為導演的野心，嚇走了各大片商，導致計劃胎死腹中。
其實在丹尼斯維爾諾夫及David Lynch之前，最早要拍《Dune》的其實是智利鬼才導演Alejandro Jodorowsk，可是最終因為成本問題，而讓這計畫胎死腹中。據了解，當時由電影監製Arthur P. Jacobs牽頭的電影製作公司Apjac International購入小說《Dune》的改編權，可是Arthur P. Jacobs在1973年離世，未能開拍電影。
之後在1974年12月，Jean-Paul Gibon牽頭的法國財團成功從Apjac International買下了電影改編權，並找來智利鬼才邪典電影導演Alejandro Jodorowsk執導，還會聯同法國監製兼法甲球隊里爾主席Michel Seydoux聯合為電影擔任監製。另外，導演還找來英國唱片公司維珍唱片及搖滾樂隊Pink Floyd及Magma為電影配樂。
為了製造出最好的效果，導演還重金禮聘邀請《異形》的著名設計師H. R. Giger、英國著名插畫師Chris Foss及法國著名漫畫家Jean Giraud負責設計場景及角色。更甚的是，他還邀請了《星球大戰》（Star Wars）特效大師Dan O'Bannon為電影負責電腦特效。
除了超強幕後班底外，還找來Salvador Dalí、《大國民》導演兼男主角Orson Welles、金球獎影后Gloria Swanson、美國著名男星David Carradine、英國搖滾樂手Mick Jagger、德國資深演員Udo Kier及法國女星Amanda Lear等主演。至於男主角保羅阿特雷斯，導演當時找來其12歲的兒子Brontis Jodorowsky飾演。
當時Brontis Jodorowsky為此角色還獲父親安排跟法國著名動作演員Jean-Pierre Vignau受訓。在這兩年的訓練，他每天要接受6小時的特訓，因此學會了柔道、空手道、合氣道及各種不同的兵器。可是父親在1976年發現，前期工程已經花了200 萬美元，而電影的預算只得950萬美元。最終因為尚欠500萬美元製作費，電影製作被迫擱置。當時Brontis Jodorowsky回想那兩年的訓練，形容是「痛苦」及「無情」。
最後Alejandro Jodorowsk把這次失敗的經歷拍成紀錄片《Jodorowsky's Dune》，在2013年上映時，獲《時代雜誌》評為年度十大最佳電影第六名，算是一個安慰獎。至於Brontis Jodorowsky最讓粉絲熟悉的演出，相信就是在《怪獸與葛林戴華德之罪》中飾演「Nicolas Flamel」，而當年的年輕小伙子，今年都已經58歲。
至於1984年上映的《星際奇兵》，導演David Lynch找來首次成為男主角的Kyle MacLachlan。可是演出完這部電影後，他也很快無人問津，還被經理人公司放棄，最後要David Lynch再次出手，找他演出《藍色夜合花》（Blue Velvet），他才從谷底翻身。
至於今次新版的《沙丘瀚戰》，男主角由炙手可熱的添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）飾演，他早已經憑《以你的名字呼喚我》獲得提名奧斯卡最佳男主角。從這三版男主角來看，相信添麥菲查洛美的命運較好。