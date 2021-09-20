【沙丘瀚戰】歷代男主角命運大不同　查洛美勢成巨星

由導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）執導的年度大片《沙丘瀚戰》（Dune），是改編自已故美國科幻小說家赫伯特（Frank Herbert）在1965年出版的同名小說《Dune》。然而在此新版本前，許多影迷都知道美國著名導演David Lynch在37年前，都曾找來英國女星Francesca Annis、美國男星Leonardo Cimino及英國電影學院獎最佳男配角獎得主Brad Dourif等主演《星際奇兵》（Dune）。除了這兩個為人熟悉的版本外，本應還有第三次改編，可惜因為導演的野心，嚇走了各大片商，導致計劃胎死腹中。



添麥菲查洛美在飾演男主角保羅阿特雷斯前，已經是炙手可熱的男星。（《沙丘瀚戰》劇照）

其實在丹尼斯維爾諾夫及David Lynch之前，最早要拍《Dune》的其實是智利鬼才導演Alejandro Jodorowsk，可是最終因為成本問題，而讓這計畫胎死腹中。據了解，當時由電影監製Arthur P. Jacobs牽頭的電影製作公司Apjac International購入小說《Dune》的改編權，可是Arthur P. Jacobs在1973年離世，未能開拍電影。

在《沙丘瀚戰》前，其實第一版改編差點在1974年發生。（《沙丘瀚戰》劇照）

之後在1974年12月，Jean-Paul Gibon牽頭的法國財團成功從Apjac International買下了電影改編權，並找來智利鬼才邪典電影導演Alejandro Jodorowsk執導，還會聯同法國監製兼法甲球隊里爾主席Michel Seydoux聯合為電影擔任監製。另外，導演還找來英國唱片公司維珍唱片及搖滾樂隊Pink Floyd及Magma為電影配樂。

最早想改編《Dune》其實是智利鬼才導演Alejandro Jodorowsk。（《Jodorowsky's Dune》劇照）

為了製造出最好的效果，導演還重金禮聘邀請《異形》的著名設計師H. R. Giger、英國著名插畫師Chris Foss及法國著名漫畫家Jean Giraud負責設計場景及角色。更甚的是，他還邀請了《星球大戰》（Star Wars）特效大師Dan O'Bannon為電影負責電腦特效。

《異形》的著名設計師H. R. Giger為電影負責設計場景及角色。（《Jodorowsky's Dune》劇照）

除了超強幕後班底外，還找來Salvador Dalí、《大國民》導演兼男主角Orson Welles、金球獎影后Gloria Swanson、美國著名男星David Carradine、英國搖滾樂手Mick Jagger、德國資深演員Udo Kier及法國女星Amanda Lear等主演。至於男主角保羅阿特雷斯，導演當時找來其12歲的兒子Brontis Jodorowsky飾演。

導演Alejandro Jodorowsk為電影曾畫了3,000張分鏡。（《Jodorowsky's Dune》劇照）

當時Brontis Jodorowsky為此角色還獲父親安排跟法國著名動作演員Jean-Pierre Vignau受訓。在這兩年的訓練，他每天要接受6小時的特訓，因此學會了柔道、空手道、合氣道及各種不同的兵器。可是父親在1976年發現，前期工程已經花了200 萬美元，而電影的預算只得950萬美元。最終因為尚欠500萬美元製作費，電影製作被迫擱置。當時Brontis Jodorowsky回想那兩年的訓練，形容是「痛苦」及「無情」。

Alejandro Jodorowsk原本打算起用12歲的兒子擔任男主角。（《Jodorowsky's Dune》劇照）

最後Alejandro Jodorowsk把這次失敗的經歷拍成紀錄片《Jodorowsky's Dune》，在2013年上映時，獲《時代雜誌》評為年度十大最佳電影第六名，算是一個安慰獎。至於Brontis Jodorowsky最讓粉絲熟悉的演出，相信就是在《怪獸與葛林戴華德之罪》中飾演「Nicolas Flamel」，而當年的年輕小伙子，今年都已經58歲。

Brontis Jodorowsky（右）在《怪獸與葛林戴華德之罪》飾演Nicolas Flamel。（《怪獸與葛林戴華德之罪》劇照）

至於1984年上映的《星際奇兵》，導演David Lynch找來首次成為男主角的Kyle MacLachlan。可是演出完這部電影後，他也很快無人問津，還被經理人公司放棄，最後要David Lynch再次出手，找他演出《藍色夜合花》（Blue Velvet），他才從谷底翻身。

Kyle MacLachlan飾演男主角保羅阿特雷斯，而女主角則由Sean Young飾演。（《星際奇兵》劇照）

至於今次新版的《沙丘瀚戰》，男主角由炙手可熱的添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）飾演，他早已經憑《以你的名字呼喚我》獲得提名奧斯卡最佳男主角。從這三版男主角來看，相信添麥菲查洛美的命運較好。