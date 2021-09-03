專訪｜梁朝偉20年來只跟熟人合作　「導演誠意令我跳出舒適圈」

由一開始有消息指香港影帝梁朝偉會出現於Marvel超級英雄電影，已令香港觀眾極之期待，加上《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）為Marvel首套華裔超級英雄片，單是香港演員已佔上三大席位，令粉絲加倍興奮！日前梁朝偉接受《香港01》專訪，分享自己首次加入MCU大家庭的契機以及當中的細節。



梁朝偉早前接受《香港01》訪問，講到拍攝前未有過多時間做準備，拍攝時最怕體能不足。（官方提供）

誠意打動答應Marvel？

相信外界都十分好奇今次究竟如何促成合作，梁朝偉率先解畫：「一開始由美國經理人告訴我，Marvel想找我拍一套新的超級英雄電影，最後跟導演視像會議面談後就決定要拍了。（傳聞傾足一小時，可透露細節嗎？）Marvel很多事都要保密，唔能夠向我透露很多，一開始只知要做個超級壞蛋，加上角色有很多層次且不用打。」事實上導演Destin Daniel Cretton受《臥虎藏龍》啟發，更想向港產動作片致敬，梁朝偉補充：「我覺得Destin十分有誠意，加上我很相信自己的直覺、相信感覺，感覺到我可以信任他，所以只得很少資料都答應。」

梁朝偉大讚導演Destin Daniel Cretton極有誠意，而且十分相信自己的直覺，因此答應拍《尚氣與十環幫傳奇》。（Destin Daniel Cretton IG）

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勇於跳出舒適圈

梁朝偉一直都喜歡學習新事物，早前就學識踩滑板及衝浪等，其實今次拍《尚氣》都是他的一大嘗試，他：「為甚麼不試試呢？加上我覺得現階段，自己已不像以前一樣，以前會留在自己的舒適圈內，正如我拍戲一樣，一隊人或者同一位導演我會跟他們合作二十年，不會拍一些其他我不認識的人，全因覺得好冇安全感，覺得不安之餘又難以跟別人很快變得熟絡起來。不過現時可能因為階段、年紀等關係，人大了會想嘗試一下走出舒適圈。」

梁朝偉笑言自己今次嚴父一面其實都係演出來而已。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

「講英文對白從不是問題」

當問及梁朝偉今次用齊中、英雙語講對白是否一大嘗試時，他直言不覺得：「以前有些戲同樣如此，其實人人都可以，只需練習就能做到，不單只是英文，廣東話對白我也要背，有時更會有多場對白。問題在於平時腦內運作不是用這個語言，的確需要時間去適應，但當去到當地便很快適應，加上每日生活都要使用，自己腦內都會自動轉換語言去思考。」

早前有訪問講到梁朝偉為洗走浪子形象，所以接拍《尚氣》，不過他在今次訪問中講到：「沒有刻意去做，只是今次角色跟以往的的確好不一樣，所以我就覺得好有興趣去嘗試。」（《流氓醫生》電影劇照）

原來梁朝偉怕戲最怕黐頭套！（電影劇照）

怕戲最怕黐頭套

由於一開始梁朝偉得到的資訊並不多，他笑言：「我去到之後都好驚喜，才發現自己有這麼多打戲，要是早點知道的話，就會早些練習，起碼練習一下體能，不用拍兩、三個take就冇體力。」

及後除了怕體力消耗外，他更笑着講到：「我從來都不覺得黐頭套舒服，我好怕膠水，好怕膠水黐着我，會變得不懂演戲，不過有些演員好喜歡，給他黐上鬍鬚就會零捨不同，好彩今次不用我黐鬚！」

《尚氣與十環傳奇》幕後花絮（MARVEL）

及後更跟梁朝偉談及戲中的太太陳法拉，問到會否同為香港演員，在拍戲時會否更夾得來，他回應：「我覺得不是因為香港演員而夾不夾，而是大家以前有沒有類似經驗，法拉好明顯是沒有，但她十分勤力，我每天都見到她十分勤力地練習，所以在拍攝時都幾順利。事實上女仔不會特別喜歡武術或加以研究，她亦沒有拍過這類型的電影，但是今次拍出來如此順利，相信都是跟她的努力很有關係，我看到她在現場十分努力，我每天練習一小時就會離開。」

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