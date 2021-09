專訪｜梁朝偉20年來只跟熟人合作　「導演誠意令我跳出舒適圈」

由一開始有消息指香港影帝梁朝偉會出現於Marvel超級英雄電影,已令香港觀眾極之期待,加上《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)為Marvel首套華裔超級英雄片,單是香港演員已佔上三大席位,令粉絲加倍興奮!日前梁朝偉接受《香港01》專訪,分享自己首次加入MCU大家庭的契機以及當中的細節。



梁朝偉早前接受《香港01》訪問,講到拍攝前未有過多時間做準備,拍攝時最怕體能不足。(官方提供)

誠意打動答應Marvel?

相信外界都十分好奇今次究竟如何促成合作,梁朝偉率先解畫:「一開始由美國經理人告訴我,Marvel想找我拍一套新的超級英雄電影,最後跟導演視像會議面談後就決定要拍了。(傳聞傾足一小時,可透露細節嗎?)Marvel很多事都要保密,唔能夠向我透露很多,一開始只知要做個超級壞蛋,加上角色有很多層次且不用打。」事實上導演Destin Daniel Cretton受《臥虎藏龍》啟發,更想向港產動作片致敬,梁朝偉補充:「我覺得Destin十分有誠意,加上我很相信自己的直覺、相信感覺,感覺到我可以信任他,所以只得很少資料都答應。」

梁朝偉大讚導演Destin Daniel Cretton極有誠意,而且十分相信自己的直覺,因此答應拍《尚氣與十環幫傳奇》。(Destin Daniel Cretton IG)

+ 4

勇於跳出舒適圈

梁朝偉一直都喜歡學習新事物,早前就學識踩滑板及衝浪等,其實今次拍《尚氣》都是他的一大嘗試,他:「為甚麼不試試呢?加上我覺得現階段,自己已不像以前一樣,以前會留在自己的舒適圈內,正如我拍戲一樣,一隊人或者同一位導演我會跟他們合作二十年,不會拍一些其他我不認識的人,全因覺得好冇安全感,覺得不安之餘又難以跟別人很快變得熟絡起來。不過現時可能因為階段、年紀等關係,人大了會想嘗試一下走出舒適圈。」

梁朝偉笑言自己今次嚴父一面其實都係演出來而已。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

「講英文對白從不是問題」

當問及梁朝偉今次用齊中、英雙語講對白是否一大嘗試時,他直言不覺得:「以前有些戲同樣如此,其實人人都可以,只需練習就能做到,不單只是英文,廣東話對白我也要背,有時更會有多場對白。問題在於平時腦內運作不是用這個語言,的確需要時間去適應,但當去到當地便很快適應,加上每日生活都要使用,自己腦內都會自動轉換語言去思考。」

早前有訪問講到梁朝偉為洗走浪子形象,所以接拍《尚氣》,不過他在今次訪問中講到:「沒有刻意去做,只是今次角色跟以往的的確好不一樣,所以我就覺得好有興趣去嘗試。」(《流氓醫生》電影劇照)

原來梁朝偉怕戲最怕黐頭套!(電影劇照)

怕戲最怕黐頭套

由於一開始梁朝偉得到的資訊並不多,他笑言:「我去到之後都好驚喜,才發現自己有這麼多打戲,要是早點知道的話,就會早些練習,起碼練習一下體能,不用拍兩、三個take就冇體力。」

及後除了怕體力消耗外,他更笑着講到:「我從來都不覺得黐頭套舒服,我好怕膠水,好怕膠水黐着我,會變得不懂演戲,不過有些演員好喜歡,給他黐上鬍鬚就會零捨不同,好彩今次不用我黐鬚!」

《尚氣與十環傳奇》幕後花絮(MARVEL)

及後更跟梁朝偉談及戲中的太太陳法拉,問到會否同為香港演員,在拍戲時會否更夾得來,他回應:「我覺得不是因為香港演員而夾不夾,而是大家以前有沒有類似經驗,法拉好明顯是沒有,但她十分勤力,我每天都見到她十分勤力地練習,所以在拍攝時都幾順利。事實上女仔不會特別喜歡武術或加以研究,她亦沒有拍過這類型的電影,但是今次拍出來如此順利,相信都是跟她的努力很有關係,我看到她在現場十分努力,我每天練習一小時就會離開。」

點擊睇更多精彩劇照: