奧瑪花曼指「禁墮胎法」是歧視　自爆年輕經歷︰一生中最艱難決定

美國女星奧瑪花曼（Uma Thurman）日前就德州新推行的「禁墮胎法」發聲，更透露自己年輕時也曾墮過胎。



《標殺令》奧瑪花曼憑電影《危險人物》獲得奧斯卡和金球獎最佳女配角提名，她透露韋恩斯坦找她聊天，其中一次在酒店會面時，韋恩斯坦在房內推倒她，並嘗試除衫性侵犯她。奧瑪花曼：「他推倒我，嘗試壓在我身上。他嘗試露體，做盡所有不雅之事。」（《標殺令》劇照）

奧瑪花曼就該事件講到她在15歲時開始了演藝生涯，十多歲時的她跟一名成年男人發生性行為，不小心懷孕，跟家人商量後決定終止懷孕，雖然做出該選擇，但她都有講到自己當時傷心到心碎。

奧瑪花曼就「反墮胎法」提出反對意見。（Getty Images )

奧瑪花曼在德國接受墮胎手術，雖然因而曾感到羞恥，但十分感謝為她執行手術的醫生。因為當時年紀太小，未能為小朋友提供一個穩定的家庭，當正式準備好時，就能正常地生兒育女，她更指出「禁墮胎法」是歧視，針對一些經濟不佳、或不想為伴侶生育的人。

奧瑪花曼3位小朋友。（Uma Thurman IG）

「這個故事太痛苦，這是我直到現在最黑暗的秘密。我十幾歲時墮胎是一生中最艱難的決定，當時感到很痛苦，現在也很難過，但這是我充滿喜悅和愛的生活的道路。我今年 51 歲，我在撫養三個孩子的家中跟大家分享，他們是我的驕傲和快樂。」