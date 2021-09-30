【蜘蛛俠】杜比麥奎爾《蜘蛛俠3》紅藍套裝拍賣　粉絲11月可競投

現年46歲的杜比麥奎爾（Tobey Maguire）因為在Sam Raimi執導的《蜘蛛俠》（Spider-Man）系列電影中飾演「蜘蛛俠」而紅遍全球。有外媒報道，他在《蜘蛛俠3》（Spider-Man 3）時所穿的紅藍蜘蛛俠套裝將舉行拍賣，如果自問是杜比麥奎爾或是蜘蛛俠的粉絲，就記得準時去拍賣網叫價。



杜比麥奎爾在電影中所使用的紅藍蜘蛛俠套裝將拍賣。（《蜘蛛俠3》劇照）

據《TMZ》報道，Prop Store正在拍攝超過1,000件影視紀念品，其中一件是杜比麥奎爾在《蜘蛛俠3》時所使用的紅藍蜘蛛俠套裝。據該報道指出，這件套裝預計叫價7萬美元（約54.5萬港元），而拍賣會將在今年11月9日至11月11日舉行。

Insomniac Games將這件電影版蜘蛛俠套裝放在遊戲內。（Insomniac Games Twitter 擷圖）

據了解，這件紅藍蜘蛛俠套裝由三獲奧斯卡最佳服裝設計獎的James Acheson聯同Katina Le Kerr所設計，兩人改良了Deborah Lynn Scott在《蜘蛛俠2》（Spider-Man 2）所設計的蜘蛛俠套裝。

這件紅藍蜘蛛俠套裝由三獲奧斯卡最佳服裝設計獎的James Acheson聯同Katina Le Kerr所設計。（《蜘蛛俠3》劇照）

雖然Sam Raimi在《蜘蛛俠》系列所設計的造型與原著漫畫的經典蜘蛛俠造型略有不同，但當時的蜘蛛俠造型贏盡口碑，而電子遊戲開發公司Insomniac Games甚至在蜘蛛俠的遊戲中加入一套名為「Raimi suit」的蜘蛛俠套裝，可見Sam Raimi的《蜘蛛俠》系列電影有很大的影響力。