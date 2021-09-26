【蜘蛛俠3】未後製劇照流出　揭4大反派被囚「奇異博士」至聖所

由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya聯同班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）將在今年12月中上映。雖然官方一直防範劇透，但都總有失手的時候。日前電影又有新幕後照流出，還疑似公開了4位反派的造型，進一步暗示反派組織「六大狂魔」（Sinister Six）或有機會亮相。



蜘蛛俠的真身在《蜘蛛俠：決戰千里》時已經被識破。（《蜘蛛俠：不戰無歸》預告擷圖）

《蜘蛛俠：不戰無歸》是Marvel電影宇宙第27部作品，由SONY及Marvel Studios聯合製作。電影承接《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）事件後，講述Peter Parker的真實身份被神秘客公開，使他的生活及名聲大受影響，從首條預告可以見到，Peter Parker因此而向奇異博士求助，試圖透過魔法讓世人忘記Peter Parker就是蜘蛛俠。

Peter Parker成為頭號敵人。（《蜘蛛俠：不戰無歸》預告擷圖）

可是粉絲當時從預告已經知悉，使用這魔法非常危險，而「王」在離開至聖所前，曾叮囑奇異博士不要使用這法術。最終在Peter Parker的打擾下，奇異博士施法失敗，世界進入前所未有的危機，而當時已經有粉絲從預告中找到5位反派的線索。日前還有一張幕後照流出，疑似證實了早前粉絲的猜疑。

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目前《蜘蛛俠：不戰無歸》確認了三位反派，其中包括「綠魔」、「八爪魚博士」、及「電魔」。當時粉絲從預告還找到另外兩位反派，兩人就是「沙人」及「蜥蜴人」。然而從最新的流出照可以見到，「八爪魚博士」、「電魔」、「沙人」及「蜥蜴人」被囚禁在至聖所的監獄，有知情人士表示，這幕前一幕是「綠魔」到訪的情節。

「王」在離開至聖所前，曾叮囑奇異博士不要使用這法術。（《蜘蛛俠：不戰無歸》預告擷圖）

然而粉絲期待的「六大狂魔」，其成員將會跟粉絲所認識的有點不同。據了解，除了有「綠魔」及「八爪魚博士」外，還有「電魔」、「沙人」、「蜥蜴人」及從未有粉絲提及過的「犀牛人」，同樣由《蜘蛛俠2：決戰電魔》（The Amazing Spider-Man 2）Paul Giamatti回歸飾演。