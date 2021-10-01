迪士尼《奇幻魔法屋》拯救魔法　「最黑暗時都有想像不到的光芒」

由迪士尼《優獸大都會》金像班底打造新作《奇幻魔法屋》（Encanto），近日公開預告片，故事講述在哥倫比亞山脈的一個家庭住在魔法屋中，一支奇特的蠟燭付予了特別的祝福給他們，而每位成員都擁有魔法，可以跟動物溝通、力大無窮、能治癒他人等，但唯獨Mirabel沒有魔法，令她感到傷心。



神秘蠟燭付予了這個家庭成員擁有魔法。（影片擷圖）

女主角Mirabel身負重擔，要拯救家人及魔法屋。（影片擷圖）

後來魔法屋突然出現危機，開始產生裂縫甚至倒塌，而家人的魔法亦同時開始消失，Mirabel決意要拯救魔法屋、保護家人，更成為了家人之中的唯一希望。過程中她要面對怪獸、又要攀山涉水，走上高峰去尋找拯救魔法屋的辦法，更提及即使在我們最黑暗的時刻，都會有想像不到的光芒，是套十分正面積極的動畫。導演Jared Bush更表示：「不想將電影變成超級英雄片，而是希望找到每個人的性格，再發展出個人魔法。」電影將於11月25日在香港上映。

Mirabel要面對怪獸。（影片擷圖）