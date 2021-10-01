迪士尼《奇幻魔法屋》拯救魔法　「最黑暗時都有想像不到的光芒」

由迪士尼《優獸大都會》金像班底打造新作《奇幻魔法屋》（Encanto），近日公開預告片，故事講述在哥倫比亞山脈的一個家庭住在魔法屋中，一支奇特的蠟燭付予了特別的祝福給他們，而每位成員都擁有魔法，可以跟動物溝通、力大無窮、能治癒他人等，但唯獨Mirabel沒有魔法，令她感到傷心。
後來魔法屋突然出現危機，開始產生裂縫甚至倒塌，而家人的魔法亦同時開始消失，Mirabel決意要拯救魔法屋、保護家人，更成為了家人之中的唯一希望。過程中她要面對怪獸、又要攀山涉水，走上高峰去尋找拯救魔法屋的辦法，更提及即使在我們最黑暗的時刻，都會有想像不到的光芒，是套十分正面積極的動畫。導演Jared Bush更表示：「不想將電影變成超級英雄片，而是希望找到每個人的性格，再發展出個人魔法。」電影將於11月25日在香港上映。
+16
黑寡婦｜施嘉莉迪士尼庭外和解 外媒估洽談金額至少3億港元Netflix公布頭10套戲觀影時間排名 「雷神」《驚天營救》僅排第2梅艷芳｜搭荔園尖東海旁重現舊香港 導演梁樂民：貴到差啲想唔拍闔家辣｜鄭中基重現暴龍哥Tone教闔同冚字 殺青同Edan呂爵安攬攬分手專家｜葉念琛誠邀七仙羽坐陣 笑指：套戲集齊TVB、Viu藝人分手專家｜曾樂彤演新阿寶感壓力 陳家樂：七師傅拍戲緊張好好笑分手專家｜練美娟爆公司曾要求「執執個樣」：我極力爭取話講唔會