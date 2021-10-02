毒魔血戰大屠殺｜觀眾偷拍片尾劇透全世界　湯賀蘭IG反問同框傳聞

SONY「蜘蛛俠宇宙」《毒魔：血戰大屠殺》（Venom: Let There Be Carnage）將於10月13日香港上映，而北美已於10月1日上映，外國影迷就對《毒魔2》的片尾表示相當興奮，更做出盜錄兼大肆上傳到Twitter，實行劇透全世界。



《毒魔：血戰大屠殺》將於10月13日香港上映。（《毒魔：血戰大屠殺》預告截圖）

今早（2/10）「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）都有力撐「毒魔」湯哈迪（Tom Hardy），上傳一張《毒魔》海報並寫下「就是今晚，好想快點睇戲。恭喜Andy Serkis、Tom Hardy和SONY Pictures。」最重要的是劇透王似乎翻生，最後寫下一句「傳聞是真的嗎？」

蜘蛛俠不戰無歸｜導演上傳湯哈迪合照 Cap帽洩「毒魔」有份參演

導演Lin Oeding上傳的照片中，湯哈迪頭戴《蜘蛛俠：不戰無歸》官方團隊Cap帽。（網上圖片）

湯賀蘭在IG上問大家「傳聞是真的嗎？」（網上擷圖）

＊＊＊以下內容含劇透請斟酌閱讀＊＊＊

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早前一直傳聞湯賀蘭會現身在《毒魔：血戰大屠殺》，又因為湯哈迪戴上《蜘蛛俠：不戰無歸》劇組的帽子跟導演合照，引起影迷們無限遐想。而從觀眾偷拍下來的片尾彩蛋，看到Eddie Brock（湯哈迪 飾）跟毒魔本來在房看電視劇，似是突然打開了多重空間，他被傳送到另一間房間中，而電視畫面正是由J.K. Simmons飾演《Daily Bugle》的 John Jonah Jameson, Jr.揭穿蜘蛛俠真實身份的新聞畫面，此時Eddie Brock體內的毒魔更跑出了出來，直接舔電視機顯示出來的蜘蛛俠，成為製造出這個「同框」場面。相信接下來的《蜘蛛俠》向《毒魔》系列都會整合兩人的劇情，未知會否出現更多畫面舖路呢？

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