毒魔血戰大屠殺｜觀眾偷拍片尾劇透全世界　湯賀蘭IG反問同框傳聞

SONY「蜘蛛俠宇宙」《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)將於10月13日香港上映,而北美已於10月1日上映,外國影迷就對《毒魔2》的片尾表示相當興奮,更做出盜錄兼大肆上傳到Twitter,實行劇透全世界。



《毒魔:血戰大屠殺》將於10月13日香港上映。(《毒魔:血戰大屠殺》預告截圖)

今早(2/10)「蜘蛛俠」湯賀蘭(Tom Holland)都有力撐「毒魔」湯哈迪(Tom Hardy),上傳一張《毒魔》海報並寫下「就是今晚,好想快點睇戲。恭喜Andy Serkis、Tom Hardy和SONY Pictures。」最重要的是劇透王似乎翻生,最後寫下一句「傳聞是真的嗎?」

蜘蛛俠不戰無歸|導演上傳湯哈迪合照 Cap帽洩「毒魔」有份參演

導演Lin Oeding上傳的照片中,湯哈迪頭戴《蜘蛛俠:不戰無歸》官方團隊Cap帽。(網上圖片)

湯賀蘭在IG上問大家「傳聞是真的嗎?」(網上擷圖)

***以下內容含劇透請斟酌閱讀***

。

。

。

。

。

早前一直傳聞湯賀蘭會現身在《毒魔:血戰大屠殺》,又因為湯哈迪戴上《蜘蛛俠:不戰無歸》劇組的帽子跟導演合照,引起影迷們無限遐想。而從觀眾偷拍下來的片尾彩蛋,看到Eddie Brock(湯哈迪 飾)跟毒魔本來在房看電視劇,似是突然打開了多重空間,他被傳送到另一間房間中,而電視畫面正是由J.K. Simmons飾演《Daily Bugle》的 John Jonah Jameson, Jr.揭穿蜘蛛俠真實身份的新聞畫面,此時Eddie Brock體內的毒魔更跑出了出來,直接舔電視機顯示出來的蜘蛛俠,成為製造出這個「同框」場面。相信接下來的《蜘蛛俠》向《毒魔》系列都會整合兩人的劇情,未知會否出現更多畫面舖路呢?

點擊睇更多畫面: