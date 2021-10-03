澤東電影X蘇富比拍賣展　「澤東庫藏」王家衛感謝太太藏住經典

澤東電影30周年，「澤東庫藏」今年同樣踏入30周年。為紀念澤東電影30周年，30件藏品近日正式與大家見面，其中包括《花樣年華》秘密、《東邪西毒》中張曼玉戴過的鳳冠及《一代宗師》系列等。



王家衛把「澤東庫藏」歸功於他的妻子陳以靳。（官方圖片）

對於「澤東庫藏」，導演王家衛把此歸功於他的妻子陳以靳：「我太太陳以靳是惜物之人，我要感謝她，以及整個背後團隊多年來的默默努力，將這個歸宿發展到今天的『澤東庫藏』。從澤東成立以來，每一部電影，只要力所能及，我總會儘量留下可以收藏、值得收藏的東西。從文字到影像、聲音、服裝、道具，以至衍生物。我都希望為它們提供一個歸宿。在我手裡，這個歸宿只是一個小倉庫。對於「澤東庫藏」的未來，王家衛用五個字表示「有燈就有人」。

蘇富比香港，王家衛x關永權。（官方圖片）

而為了紀念澤東電影30周年，官方找來30件藏品，其中包括《花樣年華》秘密（「2046」門牌金屬號碼、周慕雲（梁朝偉飾）在戲中寫小說的筆和火機）、《東邪西毒》中張曼玉戴過的鳳冠、《一代宗師》系列（書法金箔木牌匾、一橫一直海報）等，它們大部分來自王家衛不同的電影：服裝、道具、造型、攝影、海報，以至他的個人收藏。每一件都代表著電影從製作到面世的不同工序，也均來自於「澤東庫藏」。

30件藏品中有「2046」門牌金屬號碼、鋼筆及打火機。（官方圖片）

除此之外，30件藏品也有創新之作，其中包括王家衛長期合作夥伴張叔平、杜可風、夏永康、徐梓竣的作品以及來自全球不同地區的藝術家、設計師，專門為此次30周年設計的作品。其中徐梓竣加入澤東時20出頭，參加的第一個劇組就是《一代宗師》。歷年來不少澤東作品的海報及唱片封套都是出自他手，是澤東創作力量的重要一員。

《一代宗師》的書法牌匾，這四個字來自兩位大師的手筆，首尾兩字來自當代書法家董陽孜老師，中間兩個字來自唐代書法家顏真卿的《勤禮碑》。（官方圖片）

值得一看的是，《一代宗師》的官方海報是由徐梓竣設計，靈感來自電影裡葉問的一句話「功夫」兩個字，一橫一直。他原來的設計方案是一式兩款，一橫一直。當時的選擇有兩組，共四張。最終因為時間所限，只印了第一張作為官方首發海報，並在香港首映禮首次亮相。其餘三張，從未面世。值澤東30周年，決定將其餘三張以巨幅印製，還原最初的設計，令一橫一直完整亮相。

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