《永恆族》51秒高清正片流出　理察麥登伙兩拍檔大戰變異族

由奧斯卡金像獎最佳導演趙婷執導的Marvel超級英雄片《永恆族》（Eternals）將於11月4日香港上映，電影由陳靜（Gemma Chan）、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、理察麥登（Richard Madden）、馬東石、Salma Hayek、Kit Harington、Kumail Nanjiani、Lia McHugh、Brian Tyree Henry、Lauren Ridloff、Barry Keoghan和Harish Patel等人主演。
Marvel再公開新片段，有別之前的散鏡頭，而是一小部分完整片段。51秒的內容為「永恆族」成員來到地球上拯救人類小朋友，當中由理察麥登飾演的Ikaris，飛在半空從眼中發射出宇宙能量光束撃退邪惡的變異族，救出身陷險景的人類小朋友。另一畫面則是由Lauren Ridloff飾演的Makkari，她有着超乎族人的高速移動能力，同樣救走差點被攻擊的人類，速度快到不能用肉眼看清。
最後出場的是飾演Kingo的Kumail Nanjiani，他的能力為能夠從手中發射宇宙能量光彈，直接跟變異族開打撃斃其中一隻怪獸，事後更用手語讚Makkari「Nice Move.（移動得很快。）」而Makkari則以手語回應「You, too.（你也是。）」《永恆族》將於2021年11月4日香港上映。
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