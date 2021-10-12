永恆族｜Marvel公開10位戰士全新個人海報　唯獨呢位知名演員冇份

由奧斯卡金像獎最佳導演趙婷執導的Marvel超級英雄片《永恆族》（Eternals）將於11月4日香港上映，電影由陳靜（Gemma Chan）、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、理察麥登（Richard Madden）、馬東石、Salma Hayek、Kit Harington、Kumail Nanjiani、Lia McHugh、Brian Tyree Henry、Lauren Ridloff、Barry Keoghan和Harish Patel等人主演。



Marvel公布了十位永恆族戰士的IMAX海報。（官方圖片）

Marvel今日（12/10）公布了十位永恆族戰士的全新個人大頭海報，《永恆族》講述他們在《復仇者聯盟4：終局之戰》後，秘密在地球上生活了7000多年的永恆族再次重聚並終於現身，奮力保護人類免受邪惡的變異族侵害。

不過今次全新個人大頭海報只得十位永恆族戰士，以《權力遊戲》有名的Kit Harington在戲中飾演跟Sersi（陳靜 飾）約會的人類戰士，他以擅用劍為武器，不過顯然他不是永恆族，所以今次就未有見到他的個人海報。

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