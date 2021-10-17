DC Fandome公開《蝙蝠俠》第二條預告　一文睇清15個重要時刻

第二屆DC Fandome（DC粉絲圓頂）在香港時間10月17日凌晨1時舉行，在近4小時的線上虛擬漫畫節粉絲體驗活動，DC Comics公開了不同類型的預告及訪問片段，與粉絲分享DC的最新資訊，其中最矚目必定是由美國導演Matt Reeves執導、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的《蝙蝠俠》（The Batman）第二條官方預告。



羅拔柏迪臣在戲中暫時以「復仇使者」自居。（《蝙蝠俠》劇照）

《蝙蝠俠》第二條預告長近3分鐘，除了公開了更多蝙蝠俠的動作戲外，登場的角色還有貓女、企鵝人、謎語人及蝙蝠俠的管家阿福等。值得一提的是，今次蝙蝠信號，跟影迷過去的認識略有不同。從預告可以得知「恐懼是種工具，當那道光射上天空，不僅是召喚，更是警告」，看來從蝙蝠俠的角度來說，蝙蝠信號是為了恐嚇罪犯，並讓他們覺得恐懼。而在預告中，羅拔柏迪臣僅稱呼自己是「我是復仇使者」，而非「蝙蝠俠」，可見，化身蝙蝠俠打擊犯罪的第二年，他仍在適時這種生活，嘗試透過以暴制暴，解決葛咸城的腐敗。

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