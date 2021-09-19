盤點蝙蝠俠5件不為人知的秘聞　18禁「錯版」露械照變全球限量版

「蝙蝠俠」在2015年曾被時代公司旗下的網站FanSided選為「漫畫史上最偉大的50位超級英雄」第一名，而蝙蝠俠的電影、電視、漫畫及遊戲，時至今日仍然風靡全球蝙蝠俠迷，而昨日（9月19日）更是蝙蝠俠日（Batman Day）的大日子。趁此機會，跟大家分享5件蝙蝠俠不為人知的秘密。



由羅拔柏迪臣主演的最新版《蝙蝠俠》將會在明年3月上映。（《蝙蝠俠》劇照）

蝙蝠俠在1939年5月出版的《偵探漫畫》（Detective Comics）第27期首次亮相，他在3年後就獲得推出獨立漫畫的機會。除了漫畫外，還有其他出色的改編作品，其中包括真人版電影與電視劇、電視動畫、動畫電影及遊戲等。粉絲把每年9月份的第三個星期六訂為蝙蝠俠日，所以昨日（9月19日）就是一年一度的蝙蝠俠日的大日子，全球粉絲一齊向蝙蝠俠致敬，其中包括「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）都有貼文慶祝。

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其中一個蝙蝠俠不為人知的秘密，是發生在2018年9月19日出版的DC漫畫《Batman: Damned》，這部超自然暗黑風格的漫畫由Brian Azzarello創作，並由Lee Bermejo負責插畫，這漫畫還是首次由DC Black Label出版。當時蝙蝠俠因為調查小丑的謀殺案而疲憊不堪，其中一張插畫引起很大熱議，皆因蝙蝠俠首次在漫畫中「露械」，最終DC Black Label需要修改圖片，而蝙蝠俠「露械」的首批漫畫更成為限量版。

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