DC Fandome釋出多條預告及幕後花絮　《閃電俠》揭開DCEU多元宇宙

第二屆DC Fandome（DC粉絲圓頂）在香港時間10月17日凌晨1時舉行，官方DC Comics除了發布了由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的《蝙蝠俠》全新預告外，還公開了由《小丑回魂》（It）系列導演Andy Muschietti執導的《閃電俠》（The Flash）前導預告，後者的內容同樣非常震撼。另外，由狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演的《Black Adam》，首條片段亦終於出爐。



兩位Barry Allen登場，DCEU多元宇宙正式展開。（《閃電俠》預告擷圖）

DC Comics除了公布了萬眾期待的《蝙蝠俠》第二條官方預告外，同時還發布了DC擴展宇宙（DCEU）其他作品的片段，其中同樣令粉絲非常震撼及期待的還有籌備經年的《閃電俠》。電影主角「閃電俠」由Ezra Miller主演，其他角色還包括由米高基頓（Michael Keaton）及賓艾佛力（Ben Affleck）分別飾演不周時代的蝙蝠俠及Sasha Calle飾演的女超人。沒想到，這條前導預告還見到來自另一個時空的閃電俠。

S.T.A.R. Labs，在不同的《閃電俠》作品都有提及。（《閃電俠》預告擷圖）

自從宣布由《小丑回魂》系列導演Andy Muschietti執導，並找來《大黃蜂》（Bumblebee）及《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey）華裔女編劇Christina Hodson撰寫劇本後，《閃電俠》立即有著驚人的轉變。除了請到現年70歲的米高基頓重披蝙蝠俠戰衣外，還邀請到賓艾佛力客串，兩代蝙蝠俠齊齊在《閃電俠》中亮相。沒想到，除了有兩代蝙蝠俠外，還有兩個不同版本的閃電俠同時出現，讓DC粉絲大感震驚。

點擊下圖即睇《閃電俠》首條前導預告！！！

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除了《閃電俠》外，由狄維莊遜主演的《Black Adam》也同樣公開了首條片段。

另外，《水行俠》導演溫子仁及積遜莫瑪（Jason Momoa）都在DC Fandome上公開了幕後花絮，除了見到後者身穿水行俠全新戰衣外，其他角色如黑蝠魟、梅拉及海洋領主都有介紹。另外，電影概的念圖還介紹了全新的地方及將會登場的生物。

《水行俠》公開幕後花絮。（影片擷圖）

之後還有由James Gunn執導的《自殺特攻》（The Suicide Squad）所衍生的劇集《和平使者》（Peacemaker），劇集首條預告同樣在DC Fandome上公開，見到莊先拿（John Cena）飾演的和平使者，與其他成員成立了新組織。

《和平使者》首條預告出爐。（《和平使者》劇照）

最後就是將在2023年6月上映的《沙贊！神力集結2》（Shazam! Fury of the Gods），電影剛在今年8月底殺青，而官方已經急不及待地在DC Fandome上公開了幕後花絮，除了見到沙贊的袍受損外，海倫美雲（Helen Mirren）、劉玉玲（Lucy Liu）及Rachel Zegler等新角色都一併亮相。