《智齒》揚威西班牙錫切斯電影節　攝影師鄭兆強勇奪最佳攝影獎

西班牙錫切斯電影節頒獎典禮在10月16日圓滿結束，雖然受疫情影響，影展活動受到一定限制，不過影展閉幕日的頒獎典禮仍如期進行，並頒發了多個獎項。當中資深攝影師鄭兆強憑香港電影《智齒》奪得電影節「最佳攝影」，成為頒獎典禮中唯一得獎之亞洲電影人。



《智齒》由林家棟主演。（官方圖片）

人稱「強哥」的鄭兆強透過文字表達他的得獎感言：「隨着時代變遷，《智齒》攝下快將消失的景緻作場景，加上美術設計大量垃圾縱橫交錯綫條，配搭別出心裁的人物造型，建構成灰色城市美學。而強風暴雨場口特別能呈現出角色身處抑壓世界，電影團隊希望藉此帶給觀眾全新視覺。」

中資深攝影師鄭兆強憑香港電影《智齒》奪得電影節「最佳攝影」。（官方圖片）

他亦透露今次《智齒》亦是與鄭保瑞導演默契的見證：「我和鄭保瑞導演在銀河影像電影製作公司多年，合作無間，彼此已建立無言的信任。他對電影藝術的堅持與熱愛永遠走在最前線，很值得人欣賞。我們的合作，需要彼此深刻的了解，才能有如此默契的合作。」

鄭兆強的功力備受肯定，他曾參與多部觀眾喜愛的作品，更在2008年憑《文雀》榮登金馬獎最佳攝影，同時亦透過《暗戰2》、《PTU》、《黑社會》、《放·逐》、《神探》及《三人行》等多部電影在金像獎及海外頒奬禮獲得多個提名。