《Emily in Paris》型男主角Lucas Bravo　伙影帝佐治古尼拍新作

Netflix人氣劇《Emily in Paris》靚仔男主角Lucas Bravo將會加盟愛情喜劇《Ticket to Paradise》，同戲更有影帝佐治古尼（George Clooney）、影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）、Kaitlyn Dever以及Billie Lourd。
《Ticket to Paradise》由《媽媽咪呀！開心再嚟》的導演Ol Parker執導，並與Daniel Pipski共同執筆撰寫劇本，電影講述一對離婚夫婦肩負着共同使命，前往巴厘島阻止他們的女兒結婚，避免她重蹈他們25年前的覆轍，電影預計在明年10月21日美國上映。
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