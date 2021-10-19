捉鬼敢死隊｜元祖主角歸位　導演揀中芬禾夫克全因《怪奇物語》

瘋魔80年代全球影迷的搞鬼神作《捉鬼敢死隊》正式回歸，延續篇正規第三集，而且美媒已證實幕前元祖主角將歸位客串，包括標梅利（Bill Murray）、丹艾克萊（Dan Aykroyd）、昂尼赫辛（Ernie Hudson）及薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）等等，新海報中亦隱藏了元祖《捉鬼敢死隊》的剪影。至於《捉鬼敢死隊：魅來世界》（Ghostbusters: Afterlife）將於11月18日香港上映，由《Marvel隊長》麥根娜姬絲（Mckenna Grace）、《怪奇物語》Finn Wolfhard以及《蟻俠》保羅活特（Paul Rudd）等人主演。



《捉鬼敢死隊：魅來世界》新海報中亦隱藏了元祖《捉鬼敢死隊》的剪影。（官方海報）

《捉鬼敢死隊：魅來世界》將於11月18日昋港上映。（《捉鬼敢死隊：魅來世界》劇照）

預告片中，由捉鬼衝鋒車打頭陣，帶觀眾回到小鎮古老祖屋，發現出土捉鬼神器，追蹤神秘地震的源由，卻意外發現超自然恐怖現象，引爆末日凶兆，更引發各種鬼怪蜂擁而出！今次不止外表善良可愛的迷你棉花糖鬼兵團搞搞震，使出各種自殘行為抵死又惹笑，繼上次火炙同伴變朱古力棉花糖三文治後，今次竟出動攪拌機將同伴「碎屍」，充滿幽默喜感！

棉花糖鬼兵團超級可愛！（《捉鬼敢死隊：魅來世界》劇照）

新版的「為食鬼」不再是綠色的口水怪，而升級為藍色咬鐵狂魔，更會噴射子彈，戰鬥力大增！而第一集已經非常凶狠的地獄惡犬也再度登場，不但對保羅活特虎視眈眈，亦對另一新角色窮追不捨。

全新設計的遙控捉鬼四驅車仔「RTV」非常搶鏡，靈活敏捷同時具有個性，仿如機械小寵物，更值得留意的是新預告片採用了傳唱30多年的主題曲，當人人耳熟能詳的經典音樂再度響起，即使只有短短兩句旋律，已足夠令影迷無比興奮！

《捉鬼敢死隊：魅來世界》由《Marvel隊長》麥根娜姬絲（Mckenna Grace）和《怪奇物語》Finn Wolfhard主演。（《捉鬼敢死隊：魅來世界》劇照）

導演兼編劇的積遜懷文（Jason Reitman）本月初率領監製亦是其父親的艾芬懷文（Ivan Reitman），還有一眾演員現身紐約動漫展的分享會。積遜懷文延續父親於1984年及1989年執導的原裝版本，以直接續集再創特技科幻搞鬼鉅獻！他在分享會上表示「因為父親是首集的導演，一直被問到會否接棒拍《捉鬼敢死隊》，而他亦夢想能拍一部忠於首集的《捉鬼敢死隊》電影。」

他補充講到一開始在腦中已有了兩個獨特畫面，其一為「12歲少女在一片農地上手執捉鬼槍」以及「少年開捉鬼車在麥田中飛馳滑行」，卻又不清楚這兩個構思從何而來。直至元祖主角之一Harold Ramis （飾演「博士通」史賓格拉）離世後，才認定那兩個孩子就是史賓格拉家族的後裔。

導演兼編劇的積遜懷文最初在腦海中「少年開捉鬼車在麥田中飛馳滑行」的畫面。（《捉鬼敢死隊：魅來世界》劇照）

導演更搞笑爆出，因為芬禾夫克在某集《怪奇物語》中曾穿過《捉鬼敢死隊》制服而且很好看，因此選中他擔任主角！而《Marvel 隊長》、《天賦的禮物》麥根娜姬絲在戲中演12歲古怪宅少女，現實中卻已是婷婷玉立的金髮美少女，她在台上激動地表示：「從小就希望去動漫展，見到台下很多人穿著戲中服裝認真打扮，更被感動得哭了出來！」

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