Marvel押後多套超級英雄片　網民嘲︰睇完《蝙蝠俠》好大壓力？

Marvel Studios今早（19/10）宣布多部電影檔期延後，包括明年上映的Marvel新片均會全部推遲，有影迷笑指「該不會是Marvel總裁Kevin Feige在看到《蝙蝠俠》的最新預告而感到緊張，所以決定推遲計劃吧？」



日前發布了一系列有關DC接下來的作品。（《蝙蝠俠》劇照）

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DC超級英雄片《蝙蝠俠》定檔於2022年3月4日上映，而原定於明年上映的Marvel超級英雄片《奇異博士2》、《雷神奇俠4》、《黑豹2》以及《Marvel隊長2》、《蟻人3》、以及3部未定名的Marvel電影均會延期。

即將上映的《永恆族》和《蜘蛛俠：不戰無歸》則不受影響，但原先12月睇完《蜘蛛俠：不戰無歸》後，等3個月便能觀賞《奇異博士2》，現時相隔時間將拉長至5個月。

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