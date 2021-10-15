蜘蛛俠不戰無歸｜湯賀蘭爆喊迎接大結局　「人生中從未哭成這樣」

Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）將在12月上映，緊接《永恆族》（Eternals）後面世。日前「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）接受外媒訪問時就講到《蜘蛛俠：不戰無歸》將會是他主演這個蜘蛛俠系列的完結篇。



官方今早（15/10）發布最新劇照。（劇照）

就《蜘蛛俠：不戰無歸》快將上映，湯賀蘭接受外媒訪問，他說：「今集將會是他主演的這個新版蜘蛛俠系列的完結篇，表示在這個故事上，《蜘蛛俠：不戰無歸》會是三部曲的大結局。」

《蜘蛛俠：不戰無歸》新劇照，都有跟奇異博士同框。（劇照）

雖然《蜘蛛俠：不戰無歸》為大結局，但並不代表他不會再演蜘蛛俠一角，不過及後的電影或許畫風會大變。湯賀蘭：「如果我們足夠幸運，能再次去探索這些角色，大家將會看到非常不同的版本，不會再是《蜘蛛俠：不戰無歸》三部曲這樣子。我們會花一些時間努力去建構一些截然不同的東西，從基調上會跟現在的電影有變化。這會不會發生？我不知道，但我們絕對是把《蜘蛛俠：不戰無歸》當成系列的大結局，相信大家都會同樣的感受。」

「Marvel電影宇宙」中的鐵甲蜘蛛裝，維持蜘蛛俠經典紅藍配色，背後的金屬爪為四個。

另外湯賀蘭自言透露在拍戲時都有覺得要結束的感覺，尤其在電影殺青時。他講到有場戲跟Zendaya和Jacob Batalon一起拍，拍完三人都非常有感情，事關3人合作已有五年了，見證三人的友情。他更講到：「不知道這會否是我們最後一次一起拍戲，令人感到很傷心。不過興奮的地方是大家都進入了自己職業生涯的下一個篇章，所以能跟他們一起走進新篇章也是相當高興的事，這天可能是我在片場最棒的一日，我人生中從未哭成這樣。」

湯賀蘭跟Zendaya和Jacob Batalon建立起密不可分的友誼。（劇照）