永恆族│官方故事大綱含兩條時間線　新短片展示更多超級英雄能力

由曾獲奧斯卡及金球獎最佳導演獎的中國女導演趙婷（Chloé Zhao）執導的Marvel超級英雄電影《永恆族》尚有一個月就正式上映，電影講述全新超級英雄組織永恆族，與他們宿敵變異族的故事。近日Marvel Studios除了公布了故事簡介外，還釋出了全新片段。
距離《永恆族》上映尚有一個月，電影宣傳活動進行得如火如荼，Marvel Studios近日還公布了電影的最新劇情簡介。據了解，電影將發生在過去與現在，並先講述永恆族當年如何並肩作戰，但同時也解釋了他們之後為何分道揚鑣，隱藏在人類中間生活的故事，然而永恆族再次因為人類而重新集結。
據Marvel Studios公布的故事簡介稱：「故事發生在兩個時段，一個故事發生在過去，講述作為一個強大的團隊，永恆族是如何運作；而第二個故事發生在現在，講述永恆族分道揚鑣後，隱藏在人類中間生活的故事。直到宿敵變異族再次來臨，永恆族需要重新集結保護人類。」
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除此之外，Marvel Studios在今日（10月4日）釋出了全新短片「Protect」，除了見到更多角色的超能力外，還疑似反擊了DC影迷指Ikaris在預告眼睛發射激光一幕跟DC的超級英雄超人非常相似。點擊下圖即睇更多「Protect」的圖片！！！
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