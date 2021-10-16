大佬可以退貨嗎｜混血泰國女神Yaya　14歲被發掘出道4年即封影后

泰國親情片《大佬可以退貨嗎》由男神Sunny Suwanmethanon、人氣韓國男子團隊2PM成員Nichkhun以及女神Urassaya Sperbund（Yaya）等人演出，在泰國的電影票房更超越了《出貓特攻隊》，成為2018年迄今為止最高票房的泰國電影。
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女主角Yaya擁有泰國和挪威血統，14歲在商場行街突然被泰國著名經紀人Deu Sombatsorn Kirasaroj挖掘，隨即開始模特兒生涯，並開始接拍廣告、雜誌、走秀還有拍MV，後來更成為了泰國第3電視台的簽約演員。
Yaya在2012年憑三台年度收視冠軍劇《逆陽之境》，獲得泰國重量級獎項之一的Nataraj Award最佳女主角提名，年僅18歲即奪走影后寶座。
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雖然Yaya細細個就開始演藝事業，但她並沒有放棄學業，大學時更考上泰國第一學府朱拉隆功大學，從小培養閱讀、畫畫的能力，高學歷、靚女加上事業有成更有名靚仔影帝男友，的確是人生勝利組！
而且Yaya的男友是泰國男星Nadech Kugimiya，同樣是人氣超高的新生代演員，比Yaya大2歲，更是泰國最年輕的影帝，兩人更會在IG上大曬甜蜜照，是粉絲十分喜愛的泰國國民CP！
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