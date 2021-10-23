Barbie｜成功物色瑪歌羅比男友　華納兩度力邀賴恩高斯寧演出Ken

荷里活女星瑪歌羅比（Margot Robbie）早已憑DC「小丑女」一角紅爆全球，早前亦有消息指出她會演出另一風靡全球少女的角色，擔正真人版電影《Barbie》（芭比）一角，目前電影公司似乎已經找到合適人選來演出Barbie的男朋友Ken！
據外媒《Deadline》報導，華納兄弟（Warner Bros.）目前正在跟荷里活男神賴恩高斯寧（Ryan Gosling）進行最後談判，希望由佢演出Ken一角。事實上華納一直都希望賴恩高斯寧加盟，但鑑於他日程繁忙，所以在早期只能放棄該角。不過據知情人士補充，因為電影前期製作工作繁多令準備時間延長，而且華納堅持希望採用賴恩高斯寧，而他的日程剛好也有空檔，最終才促成雙方的合作。最新消息指出電影將會於2022年年底開拍，2023年上映。
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