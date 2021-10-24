《驕陽歲月》再三改名　最後定檔《别叫我賭神》周潤發慘變倒霉神

由莊文強編劇、黃斌監製；周潤發、袁詠儀主演，方中信、廖啟智、黃德斌、白只、蔡一智、盧慧敏、安志杰、柯煒林有份演出的電影《别叫我賭神》。電影拍攝時叫《驕陽歲月》，早前發出首預告時已改名為《我不是賭神》，到近日出席2021全國院線國產影片推介會上，官方正式釋出首款海報及預告片，而戲名就再三改名做《別叫我賭神》。



《别叫我賭神》由周潤發和袁詠儀主演。（官方海報）

電影《别叫我賭神》是莊文強和周潤發繼《無雙》後二度合作，亦是周潤發和袁詠儀首次合作的作品。預告中講到周潤發以前是個「賭神」，開始倒霉後仍流連在賭場，賭到變成窮光蛋，雖然自覺自己已經不如以前般風光，但卻因為賭上癮，戒不掉該陋習。

我不是賭神｜周潤發再續賭神故事？ 「高進」變潦倒欠債流浪漢

周潤發在《别叫我賭神》中扮演「賭神」。（影片擷圖）

預告片中黃德斌直言：「你就是個病態賭徒，這些是公司的錢，輸光就踏實了吧？」然後播出一連串周潤發被毒打的畫面，後來他反抗手持刀仔指在黃德斌的喉嚨，希望能夠解圍，相信故事發展到最後周潤發會成功浪子回頭。

袁詠儀被潑水。（影片擷圖）