《風再起時》全國推介會首爆預告　「聰明人知道甚麼不該做」

萬眾期待由兩大影帝梁朝偉和郭富城主演的《風再起時》由翁子光負責執導兼編劇，以已故探長呂樂的事蹟改編而成，郭富城飾演的就是主角「磊樂」，年輕時來港受盡黑社會及貪警的刁難，一直對他們恨之入骨，於是決定考入學堂當個廉潔警察，可惜這種堅持遭到排擠。
《風再起時》今早（23/10）亮相2021全國院線國產影片推介會，同時在會上釋出一條預告短片，主持人介紹到《風再起時》很像《義薄雲天》（Once Upon a Time in America），既是套動作警匪片亦是套歌舞片，所以在戲中可以見到梁朝偉彈琴時更可看到郭富城大曬舞技。
預告片中看到少量情節及對白，當中講到「香港這個地方，誰有本事誰大」、「聰明的人不是知道甚麼該做，而是知道甚麼不該做」而場面上，有不少梁朝偉跟郭富城持槍對峙的畫面。據知梁朝偉更為了該戲苦練彈琴，而在預告最後的畫面中，梁朝偉跟郭富城在警局內的房間面對面對立，氣氛雖令人感到緊張，不過後方卻有人在開香檳慶祝，仍未能猜測是個怎樣的局面。
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