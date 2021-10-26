《智齒》海報太恐怖被電檢禁出版　導演鄭保瑞︰現在只能說不緊要

由鄭保瑞執導，金像影帝林家棟演出的《智齒》，榮獲本屆柏林影展唯一代表香港參展電影、烏甸尼遠東電影節紫桑奬得奬作品，更連獲十一個國際影展爭相邀請參展，今年亦正式宣布11月18日於香港上映。電影宣傳已完全展開，不過海報就先遇阻滯，被指太恐怖未能在公眾場所展出。

這就是導演鄭保瑞心儀的海報，可惜未能在戲院大堂及其他公開場所展出。（《智齒》海報）

《智齒》由《殺破狼II》《殺破狼．貪狼》鐵三角組合葉偉信、黃柏高監製，鄭保瑞執導，金像影帝林家棟夥拍劉雅瑟瞓身演出，完全演出二人苦苦相纏的關係，一直在地獄邊緣受盡折磨痛不欲生。而電影就以一幕幕垃圾滿地的畫面，去表達這種人間煉獄的視覺衝擊。

鄭保瑞明白海報要公開展出，尺度上會有所不同。（資料圖片）

為讓觀眾第一時間收到這個氣圍，導演鄭保瑞花了很多時間，在芸芸劇照中找來這張相做海報，可惜當一切準備好時，偏偏不獲電檢處通過。鄭保瑞︰「我喜歡這張劇照，正好令觀眾一望，就感受到這套電影的氛圍，成部戲有種強烈的混沌感覺，而轉成黑白就更能將這份感覺突出來，奈何都不獲電檢處通過。」雖然有關當局沒有說明「出事點」在哪？但鄭保瑞相信是相中的裸屍出事。

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劇照拍攝的場景，正是戲中由池內博之飾演殺人犯藏身之地，是一個佈滿垃圾的地方，而雙手被縛的正是女主角劉雅瑟，但這都未必構成不安感覺，最關鍵相信是相中的赤裸女屍，縱使沒有露出重要部位，但那股氛圍都可能構成不安。鄭保瑞︰「都明白要公開展出，尺度會收緊一點，我們都特別製作多幾個版本讓電檢批，結果都不獲審批。現在我都只能說不緊要，亦再找其他劇照製作新海報，希望大家在網上會看到這個版本。」