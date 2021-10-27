《血魔獸》揭印第安古老傳說　半人半動物怪獸殘殺小鎮市民

《血魔獸》（Antlers）是由美國、墨西哥和加拿大合拍的超自然恐怖片，影片改編自發表在《Guernica》雜誌的安托斯卡短篇小說《The Quiet Boy》，電影由Keri Russell、Jesse Plemons、Graham Greene、Scott Haze、Rory Cochrane和Amy Madigan等人主演。



《血魔獸》將於10月28日上映。（官方海報）

電影講述印第安傳說中的超自然古老森林怪物「Wendigo」，是一隻半人半動物的血魔獸，將會上演人魔決戰！

戲中任職小鎮小學老師的祖莉（Keri Russell 飾）發現鎮內有多宗離奇兇殺案，鎮內陸續出現人體殘肢與慘遭剖腹的被害者，在她的警長弟弟（Jesse Plemons 飾）追查下，發現命案與行為陰沉怪異的10歲學生Lucas（Jeremy T. Thomas 飾）有關。

多宗離奇兇殺案跟行為陰沉怪異的10歲學生Lucas有關。（影片擷圖）

後來發現秘密關鍵竟然跟印第安原住民的神秘傳說有關，「人若侵犯禁地，將遭受神秘詛咒，獸性大發嗜血成狂，最終蛻變成無比凶殘的血魔獸」，因此在小鎮掀起人人自危的血色風暴！

血魔獸為半人獸怪物。（影片擷圖）