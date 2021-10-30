致命24小時｜湯怡設定似足《盲女72小時》　黃秋生突襲葉玉卿沖涼

由葉念琛執導，湯怡主演的《致命24小時》，日前釋出首張海報，湯怡一身性感造型被綁在椅上，旁邊更寫上警告︰「不要把老婆獨留家中，否則後悔莫及！」



湯怡在海報的造型，已叫人意想不到。(《致命24小時》海報)

不過《致命24小時》就令一眾網民聯想起1993年上映由黃秋生、葉玉卿主演的《盲女72小時》，首先《致命24小時》電影前名為《盲女驚魂》，而湯怡在戲中要飾演一名失明人士，同樣穿上性感吊帶裙，更被綁着在凳上，很多地方都有相似地方。

葉玉卿在《盲女72小時》中穿上性感吊帶裙。（影片擷圖）

在《盲女72小時》中，葉玉卿在戲中只會穿吊帶裙、被綁在床上、同樣是失明女子。

故事講到葉玉卿在眼疾開刀後暫時失去視力三天，她的醫生丈夫赴澳門開會，將她一個獨留在香港家中。此時神秘男子黃秋生突然闖進葉玉卿家中，將她玩弄於股掌之間。但原來黃秋生的妻子曾被其丈夫迷姦然後自殺，於是他前來報仇。醫生回家後不但沒有救回妻子，還在承認罪行後被黃秋生弄死，而在葉玉卿即將遭遇魔掌時突然重見光明，於是利用屋內環境跟黃秋生展開生死鬥。

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