《捉鬼敢死隊》死忠旨呈有齊全副裝備　孖《造星3》成員拍片致敬

為向80年代的搞鬼神作《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters）致敬，「香港版星級捉鬼敢死隊」着上全副逼真的捉鬼裝備，以超級忠粉鄺旨呈為首，帶領「全民造星3」幾位成員田中（田見超）、小新（許紹燊）、黎蘊芝（Dilys）以及林躍翰（John），為拍攝FANS網絡短片「香港版捉鬼敢死隊：想戰鬥即戰鬥」，出盡法寶重演捉鬼場面，認真地向經典電影致敬。



旨呈有齊《捉鬼敢死隊》整套裝備。

旨呈先講到自己由細到大都夢想都是成為《捉鬼敢死隊》，他：「小時候睇《捉鬼敢死隊》電影重播時，已經俾主角一身裝備所吸引，經常都幻想『如果自己有這些裝備，就可以一齊捉鬼！』而爸爸媽媽因工作關係經常外出，由《捉鬼敢死隊》玩具陪伴自己。雖然隨着年月，玩具已經全部遺失，但心裡面一直都好鍾意。大個之後更忍唔住買了整套裝備。電影公司應該在做資料搜集時，看到幾年前一班香港的《捉鬼敢死隊》FANS受訪片段，當中見到有我才發現原來我都係DIE-HARD FANS，亦見到我們的裝備，本來想叫我借出裝備來宣傳。後來大家開始傾合作，發現原來電影公司亦想物色香港影迷自主拍片向《捉鬼敢死隊》電影致敬，我亦心裡面一直等一個機會，希望成為香港版的捉鬼敢死隊，模仿捉鬼情節拍片，所以促成今次合作。」

圖中「捉鬼器材」你又認得出多少？

問及旨呈為甚麼想做「香港版捉鬼敢死隊」時，他笑言：「因為真係好鍾意《捉鬼敢死隊》這部經典電影，所以今次我是以《捉鬼敢死隊》香港超級粉絲的身份，憑著一股熱情，加上我本身有搜購收集《捉鬼敢死隊》的仿製道具，都是精緻而像真度很高的「捉鬼器材」，所以我有信心，至少有足夠道具拍到向《捉鬼敢死隊》致敬的短片！」

今次動用的「捉鬼器材」包括：

質子槍（Proton Gun）

對撞器背包（Proton Pack）

捉鬼器（Ghost Trap）

測鬼儀（PKE Meter）

測鬼夜視鏡（Ecto-Goggles）

旨呈的確是《捉鬼敢死隊》的忠心粉絲。

今次是香港《捉鬼敢死隊》影迷自主向經典致敬的短片，旨呈表示：「所以劇本都是我自己發揮構思，當然希望提高大家對《捉鬼敢死隊》的認識，我最初是被戲中各款捉鬼的裝備吸引到，所以都想從展示不同功能的捉鬼器材出發，最終當然要重演最經典的捉鬼場面。今次我演有經驗的香港「捉鬼敢死隊」導師，希望培訓新的《捉鬼敢死隊》隊員，不過成班新丁唔聽話，他們以為我只是得把口，終於真係見到有鬼出現才信，我就即場示範質子槍與捉鬼器的威力，大家合力收服猛鬼。」

希望影迷致敬網絡短片能激發起更多《捉鬼敢死隊》影迷的熱情與關注，支持今次同樣大力向元祖致敬的新一集《捉鬼敢死隊：魅來世界》（Ghostbusters: Afterlife）！