吸血新世紀｜姬絲汀史釗活宣布答應女友求婚　「我們要結婚了！」

《吸血新世紀》荷里活女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）跟編劇女友Dylan Meyer拍拖2年，日前她在節目上宣布好消息，提及自己已經接受對方的求婚！
姬絲汀史釗活於11月2日出席《The Howard Stern Show》採訪，她開心公布喜訊：「我們要結婚了，我們確定要這麼做了！」
當中她更透露自己想成為被求婚的一方，所以早前曾向Dylan Meyer明示了自己希望要些甚麼，而對方非常樂意滿足她的心願，令她不得不大讚Dylan Meyer,她：「真的超可愛，她做得非常好！我們要結婚了，真的發生了這事！」
事實上於2019年年尾，姬絲汀史釗活接受訪問時都有提及「覺得自己有天絕對會結婚」，她指出：「這個人將會是最愛，當這天來臨的話將會告知全世界，沒有任何事是絕對，因為我們不完全知道所有事，但這就是唯一一件事你可以去感受到，你是全心全意去愛一個人。」
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