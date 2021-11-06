金馬2021｜《詭扯》劉冠廷扮《無間道》　好到梁朝偉親自拍片祝賀

台灣動作喜劇電影《詭扯》由陳柏霖、陳以文以及劉冠廷主演，翻拍自2004年在韓國上映的《時失兩公里》，電影獲得多項金馬獎提名，為金馬大熱之一。



《詭扯》由陳柏霖、陳以文以及劉冠廷主演。（劇照）

電影雖然翻拍自韓國電影，但原來團隊在當中暗彩一個向港產片《無間道》致敬的彩蛋。事源電影中，劉冠廷飾演一名對警察工作充滿憧憬的假臥底，另一面則是極度無恥的黑社會混混老楊，而他整個造型根本就是《無間道》中的陳永仁，同樣留有鬍子以及右手包紮石膏。

劉冠廷角色造型致敬港產片《無間道》梁朝偉一角。（劇照）

劉冠廷進演藝圈前曾中小學體育老師，後來分別以電視劇《植劇場－花甲男孩轉大人》拿下第53屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，以及電影《陽光普照》奪得第56屆金馬獎最佳男配角獎，今年更憑《詭扯》獲得第23屆台北電影獎最佳男配角，是首位獲得台灣三金影展（金馬獎、金鐘獎、台北電影節）男配角獎的第一人，接下來他將會繼續挑戰金馬獎最佳男配角獎，結果將於2021年11月27日的金馬獎頒獎典禮上揭曉。

點擊睇兩人對比：

+ 4

梁朝偉得知他扮演陳永仁，特意親自拍片道謝及送上祝福：「《詭扯》的創作團隊你們好，我是梁朝偉，知道你們這部電影獲得了很多獎項的肯定，也快要上映了，非常替你們高興，我在這裡祝你們這部電影，在票房、口碑都有很好的成績。」

暖男梁朝偉特意拍片送上祝福。（影片擷圖）

據知梁朝偉願意親自拍片致賀，其實電影團隊在背後花了不少功夫，團隊特別寫了一封千字文長信，輾轉地交到梁朝偉手上，當中附上正式預告與多張劇照，同時解釋到為何會拍攝這部集懸疑、推理、警匪等多類型的喜劇電影。電影公司更表示原本只抱着千萬分之一的回信機會，沒想到梁朝偉看到相關資料後，很快便收到勁窩心的祝福。