傅里安納度主演邪教教主傳記片　涉美國歷史最大型集體自殺案

撰文：王誦賢
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日前外國傳媒《Deadline》率先報道，憑《復仇勇者》（The Revenant）首奪奧斯卡最佳男主角的里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），將監製兼主演臭名遠播的美國人民聖殿教的創始人Jim Jones的傳記電影。

里安納度狄卡比奧因演出《鐵達尼號》而紅遍全球。（《鐵達尼號》劇照）

據《Deadline》報道，里安納度狄卡比奧與米高梅影業的洽談已進入最後階段，而前者準備透過他旗下的製作公司Appian Way的名義，順道擔任電影的監製。雖然目前未確定導演人選，但編劇方面已經找來《毒魔》（Venom）、新版《逃出魔幻紀》（Jumanji）系列及荷里活版《一拳超人》的美國編劇Scott Rosenberg負責撰寫劇本。

美國人民聖殿教的創始人Jim Jones的傳記電影因美國編劇Scott Rosenberg負責撰寫劇本。（網上圖片）

至於由里安納度狄卡比奧飾演的主角Jim Jones，他在美國印第安納州東部的一個小鎮出生，父親是三K黨成員。Jim Jones在1949年入讀美國著名學府印第安納大學。熱心幫助窮人及反對種族歧視的他曾在循道宗的教堂擔任公職，可惜他因支持反對種族歧視而遭到排斥。

在1953年，Jim Jones自己建立了一座小教堂，並自任牧師，創立出人民聖殿教，宣傳自己的主張。當時Jim Jones自稱是神的化身，幾千年前轉世為釋迦牟尼，並創立了佛教。之後又轉世為耶穌基督，創建了基督教。及後更短暫化身轉世為巴孛，建立巴哈伊信仰。最後轉世為列寧，將社會主義發揚光大。

美國人民聖殿教的創始人Jim Jones與近900名信眾集體自殺。（網上圖片）

由於Jim Jones曾參與其他基督教會的活動，因此他的教派愈來愈偏離正統的基督教。在此期間，他還加入過美國共產黨，他還透過教會宣揚社會主義。後來教派的規模不斷擴充，並漸漸偏離原本的教義，還接連爆出斂財、性侵及虐待等醜聞。Jim Jones在1977年聲稱要建立一個沒有邪惡的天堂，帶同約千名核心信眾遷往圭亞那，建立農村型人民公社的瓊斯鎮（Jonestown）。

可是幻想很快破滅，信眾與世隔絕，而工作的收入更被迫上繳教會，因此他們沒有任何財產及個人自由。有信眾開始密謀逃走，而為了防止教徒逃走，Jim Jones建立了私人武裝組織監視教徒，更鼓勵信眾互相告密，對反抗者施以酷刑。據了解，人民聖殿教的財產高達2,500萬美元。

里安納度狄卡比奧憑《復仇勇者》首奪奧斯卡最佳男主角。（《復仇勇者》劇照）

最終在1978年11月18日，背負著多項罪行的Jim Jones在當晚脅迫全體信徒與他一起自殺。他命令信眾飲下含有氰化物與鎮靜劑的果汁，並射殺、勒死抗拒命令的信徒。最終這場集體自殺，造成914人死亡，其中死者有276名是兒童。Jim Jones的頭部被發現有一處槍傷，而體內亦有高劑量的藥物。

「瓊斯鎮大屠殺」是美國史上其中一宗最恐怖的集體自殺案。（網上圖片）
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