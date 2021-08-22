抖音網紅短片獲瘋傳　男主角激似肥版里安納度狄卡比奧瞬間爆紅

現年46歲的里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），他年輕時憑著俊俏的面孔迷倒萬千少女，其中由他與琦溫斯莉（Kate Winslet）主演的《鐵達尼號》（Titanic），更加讓兩人紅遍全球，而電影還成為當時票房最高的電影，此紀錄直到2009年才被《阿凡達》（Avatar）所打破。然而里安納度狄卡比奧成名後，不時被傳媒影到他發福的身形，但他一於不理會，繼續我行我素。而早前就有一名外國網民因貌似發福的里安納度狄卡比奧而讓他成為網絡紅人。



里安納度狄卡比奧將會演出馬田史高斯的《Killers of the Flower Moon》。（《Killers of the Flower Moon》劇照）

早前抖音（TikTok）用家「cody_the_prodigy」上傳了一條短片，其標題上寫著「此男子像里安納度狄卡比奧」。沒想到，這短短的8秒短片，讓短片男主角，他的同事瞬間爆紅。「cody_the_prodigy」甚至還配上《鐵達尼號》的歌曲「My Heart Will Go On」，嘗試進一步表明他的同事James Reynolds與里安納度狄卡比奧非常似樣。

里安納度狄卡比奧成名後，不再用俊美的面孔俘虜影迷。（《不赦島》劇照）

據了解，這短片上傳僅1天，就獲得超過1,000萬人次觀看，不少有網民留言指：「所有特徵都有些相似，但主要是眼睛。」而「cody_the_prodigy」也解釋，其實James Reynolds是他的新同事，僅剛來他的公司工作了數個星期；而James Reynolds也表示，至今受到不少留言，指他的外貌確實與里安納度狄卡比奧有點神似。

+ 3

其實除了James Reynolds外，荷里活都有一位影星被指與里安納度狄卡比奧非常似樣，而他就是現年46歲的美國演員Ben Cornish。他因為與里安納度狄卡比奧「撞樣」，因此獲《搞乜鬼奪命雜作5》（Scary Movie 5）邀請，在戲中飾演「Dom Kolb」，而這角色的設定就跟里安納度狄卡比奧在《潛行凶間》（Inception）飾演「Dom Cobb」一樣。