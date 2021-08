抖音網紅短片獲瘋傳　男主角激似肥版里安納度狄卡比奧瞬間爆紅

現年46歲的里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio),他年輕時憑著俊俏的面孔迷倒萬千少女,其中由他與琦溫斯莉(Kate Winslet)主演的《鐵達尼號》(Titanic),更加讓兩人紅遍全球,而電影還成為當時票房最高的電影,此紀錄直到2009年才被《阿凡達》(Avatar)所打破。然而里安納度狄卡比奧成名後,不時被傳媒影到他發福的身形,但他一於不理會,繼續我行我素。而早前就有一名外國網民因貌似發福的里安納度狄卡比奧而讓他成為網絡紅人。



里安納度狄卡比奧將會演出馬田史高斯的《Killers of the Flower Moon》。(《Killers of the Flower Moon》劇照)