【蜘蛛俠︰不戰無歸】預告三大分析　巴西版有三代同堂證據

由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），今日（11月17日）香港時間早上10時公開了第二條全新預告。雖然粉絲期待已久的蜘蛛俠三代同堂畫面最終沒有出現，但有粉絲已經從預告中找到蛛絲馬跡，印證蜘蛛俠三代同代傳聞的證據。



蜘蛛俠的新戰衣，究竟會由哪一代蜘蛛俠穿上呢？（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

《蜘蛛俠：不戰無歸》全新預告長約3分鐘，由於彼得柏加的蜘蛛俠身份被揭開，於是他尋求奇異博士的幫助，試圖利用魔法讓世界上所有人忘記他就是蜘蛛俠，可是，這魔法意外打開了多元宇宙。

雖然粉絲期待已久的蜘蛛俠三代同堂畫面最終沒有出現，但有粉絲從預告中找到蛛絲馬跡，印證蜘蛛俠三代同代傳聞的證據。而粉絲認為第一個證據就是「八爪魚博士」的一句說話，當時他正在追擊湯賀蘭版的蜘蛛俠，當他見到蜘蛛俠的真身是竟然說出：「你不是彼得柏加。」

「綠魔」正是造型登。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

相信有追看Marvel電影的觀眾都會知道，這「八爪魚博士」是來自2004年上映的《蜘蛛俠2》（Spider-Man 2），而他的敵人就是由杜比麥奎爾（Tobey Maguire）飾演的蜘蛛俠。

除此之外，預告去到2分30秒至2分35秒，有粉絲再次發現蜘蛛俠三代同代的證據。當時由Zendaya飾演的「MJ」從高處墜下，湯賀蘭版的蜘蛛俠立即迎救。然而有粉絲發現，準備捉住「MJ」隻手疑似是第二代的蜘蛛俠，即是Andrew Garfield版的蜘蛛俠，皆因有粉絲認出該手套正是來自《The Amazing Spider-Man》系列。

「電魔」登場。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

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相信觀眾都會記得，由愛瑪史東（Emma Stone）飾演的Gwen Stacy在《蜘蛛俠2：決戰電魔》（The Amazing Spider-Man 2）墜樓的一刻，當時安德魯加菲（Andrew Garfield）版的蜘蛛俠欲救無從。

最後就是預告的終極大戰，當時湯賀蘭版的蜘蛛單人迎戰「蜥蜴人」、「沙人」及「電魔」，然而有粉絲從巴西版的預告發現，首次在Marvel電影宇宙出現的「蜥蜴人」，他在躍起後。從三位歹角的視點看，是每人鎖定一個對戰目標，其中一幕「蜥蜴人」更被「隱形人」打了一拳。雖然有粉絲笑稱是被「沙人」的沙塵暴擊中，然而更大機會是Marvel Studios使出「假預告」技倆，將其餘兩代蜘蛛俠都執走了，到入場時才會看到全貌。