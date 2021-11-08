【蜘蛛俠不戰無歸】電影海報藏蜘蛛俠四大反派　綠魔完整造型現身

由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》，未上映已經討論度爆燈，而隨著上映時間愈來愈近，官方亦終於公開了最新的電影海報，而海報上更出現了四大反派的蹤影，也跟粉絲的預告分析一模一樣。



八爪魚博士由《蜘蛛俠2》的英國演員Alfred Molina重新回歸擔任。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

《蜘蛛俠：不戰無歸》傳得最多的除了是三代蜘蛛俠同框外，其次就是反派組織「六大狂魔」（Sinister Six）會在電影中登場。當時有粉絲已經從首條預告找到四大反派的線索，其中包括已經確認會亮相的「八爪魚博士」及「電魔」，另外還有「綠魔」及「沙人」、甚至有粉絲僅憑一幕還認定「蜥蜴人」也會現身對抗蜘蛛俠。

（左至右）由Thomas Haden Church飾演的沙人、Rhys Ifans飾演蜥蜴人、八爪魚博士及電魔。（網上圖片）

在首條預告公開後，網上隨即流出一張未經後製的幕後照，與粉絲早前的推測相近。當時有指這幕是「綠魔」到訪至聖所的監獄，而獄中見到有「八爪魚博士」、「電魔」、「沙人」及「蜥蜴人」。至於在今次的官方海報中，影迷率先見到「八爪魚博士」、「電魔」、「綠魔」及「沙人」的蹤影。