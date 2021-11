SONY影業製作的Marvel漫畫電影《魔比煞》(Morbius)釋出新預告片,相信影迷最關心究竟蜘蛛俠會否出現,而新預告的彩蛋似乎會令大家更期待。

新預告展示更多「魔比煞」的能力,包括飛得快過火車。(預告截圖)

《魔比煞》原定去年7月初上映,受新冠肺炎疫情影響而延至明年1月才面世,比同屬SONY製作的《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)及《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)更遲推出。之前有消息指毒魔與蜘蛛俠將會在《魔比煞》現身,而今次公開的新預告似乎有更多相關線索。

細心睇報紙右上角出現「犀牛人」(Rhino)及「黑貓」(Black Cat)的消息,兩大反派曾於第二代蜘蛛俠安德魯加菲的電影中出現。(預告截圖)

預告其中一幕講到飾演「魔比煞」的謝拉力圖威脅某名男子時,竟然自稱是「毒魔」,不禁令大家猜測下一幕真毒魔會否出現。而在首條預告中已出現過的蜘蛛俠壁畫,是用上第一代蜘蛛俠杜比麥奎爾(Tobey Maguire)的造型,至於新預告就出現第二代蜘蛛俠安德魯加菲(Andrew Garfield)電影中的兩大反派「犀牛人」(Rhino)及「黑貓」(Black Cat)的相關報導。當然以上線索純屬推敲,留待明年一月電影上映時才有分曉。

更多預告精彩畫面