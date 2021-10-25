【蜘蛛俠不戰無歸】電影最新劇照出爐　八爪魚博士全身造型曝光

由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），電影繼8月釋出首條預告後，再有新劇照公開。
英國電影雜誌《Empire》日前公開《蜘蛛俠：不戰無歸》新劇照，其中一張見到由英國男星Alfred Molina飾演的八爪魚博士的全身造型，而初次見到八爪魚博士的蜘蛛俠則轉身逃跑離開；另一張則是蜘蛛俠擺出迎敵的姿勢。
而有粉絲曾指出能在《蜘蛛俠：不戰無歸》預告找到「沙人」及「蜥蜴人」的蹤影，今次《Empire》的雜誌就疑似確認了前者將會登場的消息。
除了全新劇照外，還有《蜘蛛俠：不戰無歸》周邊商品，可以見到蜘蛛俠穿上跟預告一樣的黑金色戰衣，連奇異博士都有出現。
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