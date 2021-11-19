《梅艷芳》廖子妤演梅愛芳打動觀眾　大馬來港追夢無懼全裸演出

港產片《梅艷芳》自上映以來，口碑載道，不少觀眾對王丹妮的演出都給予好評。除此之外，在戲中飾演梅愛芳的廖子妤亦獲得不少讚賞，其中她病重在醫院治療的一幕，與王丹妮對唱童年時在荔園賣唱崔萍的歌曲《相思河畔》，一句「我要輕輕的告訴你，不要把我忘記」，讓許多觀眾感動落淚。除了《梅艷芳》外，廖子妤在《智齒》中飾演殘疾毒販，其演出同樣非常精彩，絕對不容錯過。



在電影分別飾演梅愛芳及梅艷芳兩姊妹的廖子妤及王丹妮。（《梅艷芳》劇照）

現年31歲的廖子妤出生在馬來西亞，她在當地修讀廣播電視電影文憑課程，並在2012年來香港發展，而她的銀幕處女作《末日派對》已經有大膽的演出，側面全裸上陣，與關楚耀有不少對手戲。首戰大銀幕，已經挑戰性感尺度。除了大尺度的演出外，廖子妤在戲中的演出也讓令人眼前一亮，她更憑《末日派對》入圍角逐第33屆香港電影金像獎最佳新演員。

廖子妤原本是一名模特兒，她在2012年來香港發展，並接拍了她首部電影《末日派對》。（《末日派對》劇照）

在《末日派對》後，廖子妤再次迎接新挑戰，今次是由陸以心執導、彭浩翔監製的《同班同學》，電影講述三個少女初次體會友誼的酸甜苦辣，當時廖子妤在戲中飾演轉校生何愛愛，而她也有另一個身分，就是援交少女，而當時廖子妤與郭奕芯及麥芷誼在戲中還需要全裸演出。

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對於需要在《末日派對》及《同班同學》為藝術犧牲全裸演出，其中《末日派對》更是第一次演出就要裸露，極度掙扎。廖子妤曾接受傳媒訪問，坦承內心有不少掙扎，然而來港尋求機會的她，不介意為藝術需犧牲：「你不接就沒有機會，儘管內心有不少掙扎，但想到已經為了演員夢來到香港，便放手一搏完成拍攝。」回想這個決定，廖子妤認為這是一個很好的回憶，並對此決定感到驕傲。

雖然《末日派對》及《同班同學》未能為廖子妤帶來任何個人獎項的殊榮，但她的努力，終於在《骨妹》得到。當時她與余香凝主演由澳門導演徐欣羨執導的《骨妹》。前者憑戲中骨場員工角色「李詩詩」榮獲第12屆大阪亞洲電影節傑出才能獎，更入圍角逐第36屆香港電影金像獎最佳女配角。之後她亦參與了《春嬌救志明》、《中英街1號》及《非同凡響》的演出。

廖子妤在《梅艷芳》的演出獲得不少好評。（《梅艷芳》劇照）

去年廖子妤因參加ViuTV劇集《地產仔》而獲得更多關注，她在劇中飾演男性化打扮的「魚哥」而讓觀眾留下深刻印象。另外，廖子妤在熱映中的《梅艷芳》也獲得不俗的評價，她在戲中飾演梅愛芳，與王丹妮的真摰演出成功打動許多觀眾；而她在《智齒》中飾演殘疾毒販「可樂姐」同樣充滿驚喜，電影在今日上映。相信《梅艷芳》及《智齒》的演出，會讓廖子妤成為來年舉行的香港電影金像獎，最佳女配角的大熱人選。