《屍殺列車》翻拍美版2025年上映　「恐怖大師」溫子仁擔任監製

韓國災難電影《屍殺列車》由導演延尚昊執導，上映後大獲好評，紅到國外之餘更加添推出續集《屍殺半島》。早前有傳出美國電影公司買下版權，將會翻拍成美版，近日終於有確實消息。



《屍殺列車》紅到將會翻拍美版。（劇照）

根據外媒報導，華納旗下的新線影業（New Line Cinema）將會負責翻拍《屍速列車》，而戲名暫定為《Last Train to New York》。據知電影將由《與惡魔同行》印度導演Timo Tjahjanto執導，劇本則由《詭娃安娜貝爾》的編劇Gary Dauberman撰寫，而他將會跟名導演「恐怖大師」溫子仁共同擔任製片。

溫子仁將會跟《詭娃安娜貝爾》編劇Gary Dauberman共同擔任製片。。（《惡煞》劇照）

外媒更指出《屍殺列車》總票房為9845萬美金（約7億6594萬港元），當中北美地區僅收穫200萬美金（約1556萬港元），但溫子仁跟Gary Dauberman這對好拍檔仍堅持攜手製作荷里活版本。當中吸引到5家電影公司競標，包括New Line、環球影業、派拉蒙影業、獅門娛樂和Screen Gems，項目最終落入New Line手中，美版預計在2025年上映。