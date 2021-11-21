蜘蛛俠不戰無歸│湯賀蘭與粉絲享片場趣事　誤爆「綠魔」演員身份

由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），電影第二條預告早前出爐，兩隻不同造型的綠魔同時登場，為影迷帶來驚喜。然而由於兩隻綠魔都戴上面具，再加上官方未有公布演員名單，故理論上暫時未知這兩隻綠魔由誰人飾演。幸好影迷有「蜘蛛俠」湯賀蘭，他近日終於間接確認了其中一隻綠魔的演員。



「電魔」登場。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

《蜘蛛俠：不戰無歸》的第二條預告除了有更多「八爪魚博士」的畫面曝光，而過去蜘蛛俠的經典反派「沙人」、「電魔」、「蜥蜴人」及「綠魔」等，都有在新預告登場。由於官方一直都沒有確認部份演出名單，因此由Willem Dafoe飾演「綠魔」只是粉絲一廂情願的說法，而近日「蜘蛛俠」湯賀蘭終於確認了有關說法。

Willem Dafoe是第一代「蜘蛛俠」杜比麥奎爾的反派「綠魔」。（《蜘蛛俠》劇照）

日前湯賀蘭出席洛杉磯的粉絲活動中，直接承認Willem Dafoe就是其中一位飾演「綠魔」的演員。劇透後他才轉頭問：「我可以說吧！預告有出現的。」可是其實預告並沒有公開是由哪位演員飾演。一不做二不休，湯賀蘭還分享了在片場首次遇到Willem Dafoe的趣事。

「綠魔」正式造型登場。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

湯賀蘭表示，由於Marvel保密功夫非常嚴格，即使開拍前，演員都不知道有什麼反派會出現，而在電影開拍前一星期，這些曾飾演過反派的演員更會披上斗篷到片場，當時湯賀蘭就遇上了Willem Dafoe：「有一天我遇到某過穿著斗篷的人，我跟他說『小心走路』，之後他竟然把斗篷拿開，我被嚇一跳，天啊，就是綠魔本人。」最後湯賀蘭還提到，非常享受與Willem Dafoe一起工作，因為後者是一位很好的人。