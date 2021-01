【奇異博士】「鷹眼」粉絲5年後發現新彩蛋　涉多元宇宙證據曝光

由班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)主演的《奇異博士》(Doctor Strange)在2016年上映,是Marvel電影宇宙第三階段的作品之一。沒想到有影迷在五年後重看電影時,竟發現了全新「彩蛋」。除此之外,《復仇者聯盟4:終局之戰》近日又有新概念圖流出。

由班尼迪甘巴貝治主演的《奇異博士》是Marvel電影宇宙第三階段的作品之一。(《奇異博士》劇照)

《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)因應英國第三波封城而決定暫緩拍攝工作。然而與此同時,有粉絲在重看《奇異博士》時,竟意外發現隱藏了五年的全新「彩蛋」。據該名粉絲指出,這「彩蛋」在56分06秒出現,當時他還與朋友爭論究竟是真人還是道具雕像,最終發現是前者,不少網民認為他應該是一位負責燈光的幕後工作人員。

在《奇異博士》上映5年後,有粉絲意外發現了新「彩蛋」。(《奇異博士》擷圖)

這全新「彩蛋」的成功引起許多網民回應,其中最有趣的是,有網民表示《奇異博士》涉及多元宇宙,或者他是來自其他平行時空。其實早前《The Mandalorian》都出了意外,當時也是有工作人員入鏡,但官方後製時仍沒有發現,最終在粉絲揭發後,迪士尼才把這位工作人員修改。

早前《The Mandalorian》都出現了穿著牛仔褲的工作人員。(《The Mandalorian》劇照)

除此之外,在2019年上映的《復仇者聯盟4》再有新概念圖流出。從照片可以見到,這一幕是關於巨型蟻俠、變形俠醫及蜘蛛俠。如果當時此幕有在正片出現,相信會非常有趣。許多網民留言稱,巨型蟻俠有不少有趣概念圖,但最後卻沒有採用,對此感到非常可惜。