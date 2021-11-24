《G風暴》古天樂狂跑狠撞車身　劇租搭出1︰1太空館天象廳拍槍戰

由林德祿執導，古天樂、張智霖、鄭嘉穎、宣萱、黃宗澤及Rosyam Nor等人主演的系列電影《G風暴》終於迎來最終章，導演都表示：「作為一個系列的終結篇，這集出盡了他們的厲害武器，槍的種類和子彈的消耗等於一至四集加起來還要多，將刺激性提升！」



古天樂表示今次案情比以往都更加複雜，更多動作場面。（劇照）

電影團隊今早（24日）釋出多張新劇照以及一條製作特輯，古天樂先分享到：「今次跟以往有所不同，除了有ICAC查案外還有恐怖襲擊，所以今次案情比以往都更加複雜，而且劇本中的動作場面同樣比以往更多。拍攝時更封了一條公路，租了30多輛車去拍攝追逐過程，希望可以在最後一集呈現出最好睇的給予觀眾，希望大家可以入場支持。」

主演之一的鄭嘉穎講到：「今次拍攝取景都是大家耳熟能詳的地方，如中環行人天橋以及尖沙咀文代中心，都會有打鬥場面。」而宣萱則介紹到：「劇組更於廠內搭建1：1天象廳，基本上是一模一樣，在內會發生好多如追逐戲、槍戰等等。」令人非常期待！

劇組在尖沙咀文化中心取景。（劇照）

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古天樂除了要用盡力跑，更狠狠地撞上車身。（劇照）

另外，一條古天樂在片場追車的花絮曝光，他為了拍出最佳效果不惜一次又一次出盡全力跑去追車，更不讓車減速，狠狠地撞上車身，又對起跑的畫面極有要求，不停反復拍攝出最好的畫面，可見他認真求精的程度甚高。