奇洛李維斯多次與Marvel擦身而過　終於正面回應「會否加MCU？」

荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）日前接受外媒訪問，當中講到不少奇洛李維斯以往的作品，包括《22世紀殺人網絡》（The Matrix）系列、《魔間行者》（Constantine）、《殺神John Wick》系列等等，以及他多次受邀加入Marvel MCU的可能性。
其中一條問題問到︰「會加入Marvel MCU電影宇宙嗎？」他就回應：「這系列的規模不是已經超越了一個宇宙嗎？這幾乎已經是個多元宇宙，是個Marvel宇宙。（要是能加入）會是我的榮幸，系列中有許多優秀的導演以及遠見者，他們做到了許多前所未有的事。就規模、野心和製作層面來說，真的是非常特別，要是能參與其中的話一定會很酷。」
事實上奇洛李維斯多次跟Marvel MCU擦身而過，多年來Marvel方面都有持續跟奇洛李維斯招手，加上網上傳聞多次暗示奇洛李維斯會在某些電影中現身，當中包括《永恆族》（Eternals）、《Marvel隊長》（Captain Marvel）、《月光騎士》（Moon Knight）、蜘蛛宇宙中的《Kraven the Hunter》等等，而且Marvel Studios總裁Kevin Feige曾講過「幾乎在每個計劃都會跟奇洛李維斯洽談」充分表現Marvel的誠意及期待。
不過有消息指出他早前曾因《殺神John Wick 3》的檔期問題，而婉拒了於2019年的《Marvel隊長》中飾演Marvel隊長的導師Yon-Rogg的機會，最終該角改由祖迪羅（Jude Law）演出。但就着今次奇洛李維斯正面並抱着開放的態度，相信總有一日可以在MCU中見到男神的蹤影！
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