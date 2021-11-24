奇洛李維斯多次與Marvel擦身而過　終於正面回應「會否加MCU？」

荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）日前接受外媒訪問，當中講到不少奇洛李維斯以往的作品，包括《22世紀殺人網絡》（The Matrix）系列、《魔間行者》（Constantine）、《殺神John Wick》系列等等，以及他多次受邀加入Marvel MCU的可能性。



日前奇洛李維斯接受外媒訪問，談及自己生涯中的作品。（影片擷圖）

其中一條問題問到︰「會加入Marvel MCU電影宇宙嗎？」他就回應：「這系列的規模不是已經超越了一個宇宙嗎？這幾乎已經是個多元宇宙，是個Marvel宇宙。（要是能加入）會是我的榮幸，系列中有許多優秀的導演以及遠見者，他們做到了許多前所未有的事。就規模、野心和製作層面來說，真的是非常特別，要是能參與其中的話一定會很酷。」

奇洛李維斯大讚Marvel的規模、野心和製作層面都非常特別。（影片擷圖）

事實上奇洛李維斯多次跟Marvel MCU擦身而過，多年來Marvel方面都有持續跟奇洛李維斯招手，加上網上傳聞多次暗示奇洛李維斯會在某些電影中現身，當中包括《永恆族》（Eternals）、《Marvel隊長》（Captain Marvel）、《月光騎士》（Moon Knight）、蜘蛛宇宙中的《Kraven the Hunter》等等，而且Marvel Studios總裁Kevin Feige曾講過「幾乎在每個計劃都會跟奇洛李維斯洽談」充分表現Marvel的誠意及期待。

早前影迷一直深信奇洛李維斯有機會演出「月光騎士」（Moon Knight）一角。（網上圖片）

不過有消息指出他早前曾因《殺神John Wick 3》的檔期問題，而婉拒了於2019年的《Marvel隊長》中飾演Marvel隊長的導師Yon-Rogg的機會，最終該角改由祖迪羅（Jude Law）演出。但就着今次奇洛李維斯正面並抱着開放的態度，相信總有一日可以在MCU中見到男神的蹤影！

由祖迪羅演出的Yon-Rogg，原本有機會由奇洛李維斯演出！（《Marvel隊長》劇照）