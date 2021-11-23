Disney+《鷹眼》開播3大賣點　重提浪人事跡女鷹眼勢必爆紅

串流平台Disney+新Marvel劇集《鷹眼》（Hawkeye）將於明天（24日）首播，一連6集將會講到在《復仇者聯盟4：終局之戰》事件之後，經歷過「彈指事件」的紐約市，而飾演「鷹眼」的謝洛美維納（Jeremy Renner）為了趕在聖誕節前跟家人團聚，聯手新一代「女鷹眼」Kate Bishop（Hailee Steinfeld 飾），一同對付「鷹眼」化身義警浪人期間的宿敵。



Marvel劇集《鷹眼》最新海報。（官方圖片）

時間線設定在《復4》後

劇集《鷹眼》的背景故事設定於2019年上映的電影《復仇者聯盟4：終局之戰》事件之後，鷹眼為了趕及於聖誕節前跟家人團聚，與新鷹眼一同對付他在義警浪人期間的宿敵。有關浪人的故事，電影上一直沒有詳述，今次正好作為補充故事。由於今次劇集背景時間設定在聖誕節，為營造一份實時感，由11月24日起一連播出6集，直到12月29日結局，《鷹眼》今次將會陪住影迷歡度聖誕節。

二代「黑寡婦」再現身

而劇集另一重點將會在於二代「黑寡婦」身上，由於在電影《黑寡婦》中，Natasha Romanoff（施嘉莉祖安遜 飾）跟Yelena Belova（科倫絲佩芝 飾）曾在紅室中受訓成為間諜特工，當二人攜手瓦解紅室後，Yelena為女特工Valentina做事。在《黑寡婦》的片尾中，Valentina將Natasha的死歸咎於「鷹眼」身上，令Yelena前往追殺他。

Hailee Steinfeld最愛跟謝洛美維納鬥嘴。（Hailee Steinfeld IG）

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二代「鷹眼」Kate Bishop

二代「鷹眼」Kate Bishop由24歲的Hailee Steinfeld飾演，曾為「蜘蛛宇宙系列」的首部電影《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）中的「女蜘蛛俠」Spider-Gwen配音。

Hailee Steinfeld曾為「女蜘蛛俠」Spider-Gwen配音。（劇照）

Hailee Steinfeld是位童星，8歲開始拍戲，更於2011年憑《離奇復仇事件》（True Grit）提名第83屆奧斯卡金像獎最佳女配角，曾演過《完美巨聲幫》系列，作品中最廣為人知的必數「變形金剛系列電影」首部外傳電影《大黃蜂》。

《大黃蜂》劇照（IMDb）

對於Hailee Steinfeld有幸參演，她:「感恩可以從謝洛美維納身上學習很多，最有趣是可以在劇中找出我們在做甚麼，發現彼此間最真摰的友誼。而我自己很想去做好Kate這角色，亦想成為鷹眼的情人。」

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