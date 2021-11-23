Disney+《鷹眼》開播3大賣點　重提浪人事跡女鷹眼勢必爆紅

撰文：沈洛嘉
出版：更新：

串流平台Disney+新Marvel劇集《鷹眼》（Hawkeye）將於明天（24日）首播，一連6集將會講到在《復仇者聯盟4：終局之戰》事件之後，經歷過「彈指事件」的紐約市，而飾演「鷹眼」的謝洛美維納（Jeremy Renner）為了趕在聖誕節前跟家人團聚，聯手新一代「女鷹眼」Kate Bishop（Hailee Steinfeld　飾），一同對付「鷹眼」化身義警浪人期間的宿敵。

Marvel劇集《鷹眼》最新海報。（官方圖片）

時間線設定在《復4》後

劇集《鷹眼》的背景故事設定於2019年上映的電影《復仇者聯盟4：終局之戰》事件之後，鷹眼為了趕及於聖誕節前跟家人團聚，與新鷹眼一同對付他在義警浪人期間的宿敵。有關浪人的故事，電影上一直沒有詳述，今次正好作為補充故事。由於今次劇集背景時間設定在聖誕節，為營造一份實時感，由11月24日起一連播出6集，直到12月29日結局，《鷹眼》今次將會陪住影迷歡度聖誕節。

二代「黑寡婦」再現身

而劇集另一重點將會在於二代「黑寡婦」身上，由於在電影《黑寡婦》中，Natasha Romanoff（施嘉莉祖安遜　飾）跟Yelena Belova（科倫絲佩芝　飾）曾在紅室中受訓成為間諜特工，當二人攜手瓦解紅室後，Yelena為女特工Valentina做事。在《黑寡婦》的片尾中，Valentina將Natasha的死歸咎於「鷹眼」身上，令Yelena前往追殺他。

Hailee Steinfeld最愛跟謝洛美維納鬥嘴。（Hailee Steinfeld IG）
+22

二代「鷹眼」Kate Bishop

二代「鷹眼」Kate Bishop由24歲的Hailee Steinfeld飾演，曾為「蜘蛛宇宙系列」的首部電影《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）中的「女蜘蛛俠」Spider-Gwen配音。

Hailee Steinfeld曾為「女蜘蛛俠」Spider-Gwen配音。（劇照）

Hailee Steinfeld是位童星，8歲開始拍戲，更於2011年憑《離奇復仇事件》（True Grit）提名第83屆奧斯卡金像獎最佳女配角，曾演過《完美巨聲幫》系列，作品中最廣為人知的必數「變形金剛系列電影」首部外傳電影《大黃蜂》。

《大黃蜂》劇照（IMDb）

對於Hailee Steinfeld有幸參演，她:「感恩可以從謝洛美維納身上學習很多，最有趣是可以在劇中找出我們在做甚麼，發現彼此間最真摰的友誼。而我自己很想去做好Kate這角色，亦想成為鷹眼的情人。」

點擊睇更多Hailee Steinfeld靚相：

+21
Marvel劇《鷹眼》首預告女鷹眼登場　8歲童星入行又演《大黃蜂》新冠肺炎｜「鷹眼」謝洛美維納呻冇工開　申請4折支付囡囡贍養費【復仇者聯盟4】黑寡婦另一死法極慘烈　臨死仲要訓身救鷹眼蜘蛛俠：不戰無歸｜再有劇照流出證三代同堂　夜魔俠現身幫湯賀蘭永恆族｜保守國家刪除同性親吻畫面　安祖蓮娜祖莉︰不欣賞是無知永恆族．專訪｜馬東石人生首套荷里活片　：拍足4周僅為1場動作戲永恆族．影評｜史詩式畫面靚到唔似Marvel戲　導演夠膽賜死要角雷神奇俠4︱基斯咸士禾夫洛杉磯開工　網民：妮妲莉寶雯大走樣永恆族｜安祖蓮娜靚絕首映　首波影評趙婷獲大讚獻出史詩式巨製
Jeremy Renner謝洛美維納
Hailee Steinfeld希莉辛菲
佛羅倫斯佩芝
黑寡婦
《鷹眼》（Hawkeye）
Disney+
Marvel
超級英雄